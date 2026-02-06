Los temporales posponen la reposición de las chapas que volaron de la cubierta de Riazor
Con viento, no se puede trabajar en altura | El Deportivo trabaja para buscar una empresa que acometa las actuaciones
La disputa del Deportivo-Racing de Santander vivió una previa un tanto abrupta por la intervención policial para evitar enfrentamientos entre ultras de ambos equipos y porque uno de los temporales que han azotado A Coruña estas semanas hizo volar dos chapas de la cubierta del estadio de Riazor. Tras retirarlas y asegurar la zona, nunca peligró la disputa del encuentro ante los cántabros y en la vuelta al estadio, dos semanas después, para la confrontación ante el Albacete los seguidores volverán a ver una cubierta sin esas dos piezas que fueron retiradas.
Existe una razón. Y es que la sucesión de temporales de los últimos días ha impedido la sustitución de esas dos piezas. Por normativa no se puede trabajar en altura cuando las rachas de viento llegan a ciertos límites, que se han excedido de manera repetida en las últimas fechas. El club, quien es el encargado de afrontar los trabajo desde la última sustitución de cubierta y el cambio de convenio, ya trabaja en la búsqueda de una empresa que se encargue de esas actuaciones para que Riazor vuelva a su estado original. Eso sí, como ocurrió hace quince días, no peligra en ningún momento la disputa del choque que supondrá el reencuentro de Riki con los que hasta hace nada eran sus excompañeros en el Albacete.
