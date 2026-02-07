2-1 | Fabi rescata al Fabril sobre la hora ante la Sarriana

«Ese nivel del otro día tenemos que metérnoslo en la cabeza». Las palabras de Manuel Pablo en la previa resonaban en todos los jugadores del Fabril cuando asomaba el descuento ante la Sarriana. Entonces le llegó una pelota a Pablo García, que gambeteó en el lateral para servir una pelota al corazón del área que Fabi clavó en la red. 2-1, minuto 90. El aviso seguía vigente, pero el fútbol y la pegada le habían dado una nueva oportunidad y otra victoria a un Fabril que estuvo a punto de pegarse un tiro en el pie. ¿Habrá aprendido la lección? Habrá que comprobarlo a partir de ahora, pero ya con 45 puntos y como líder.

El Fabril debía medir ante la Sarriana esa fiabilidad que tanto le reclama Manuel Pablo y el filial, muy suelto, pareció querer salir a resolver en los primeros minutos. Aguantaba Dani Estévez en el once, podía contar con Noé, no así con Bil. La punta de ataque era para un móvil Domínguez, a la espera de que el regreso de Dipanda coja cuerpo. Hubo ocasiones para Pablo Cortés y Manu Ferreiro antes de que el lucense estrenase el marcador en el minuto 16 en una acción en la que Domínguez siguió activado en la jugada, a pesar de que Maxi supuestamente le había ganado la partida en la jugada. Se le abría el cielo a un Fabril que atraía a la Sarriana en la salida y combinaba con facilidad. Más allá de alguna maniobra de Clavería o algún disparo de Millán, poco inquietaban los visitantes, quienes de manera tímidamente irían estirándose. Con una jugada a balón parado, con una cabalgada y otro disparo de Millán a los que respondió Hugo Ríos. El Fabril continuaba asomándose, pero ya no tenía el duelo en su mano. Esa tensión competitiva que reclamaba su técnico empezaba a desaparecer. El empate llegó en el descuento del primer acto cuando Arona, el ariete ganadero, embocaba de cabeza la segunda jugada de un saque de esquina. 1-1.

Mane, en el suelo ante la Sarriana / Iago López

Segunda parte

Con Noé al mando y un tanto desquiciado con el colegiado, el Fabril empujó en el inicio del segundo acto. La tuvieron Cortés y Mané, sobre todo, Nájera. Los cambios reactivaron a una Sarriana que en un par de oportunidades rozó el 1-2. Apareció Hugo Ríos.

Noticias relacionadas

Hasta que llegaron Pablo y Fabi, dos de los cambios, para solucionarle la papeleta a un Fabril que sigue estando advertido.