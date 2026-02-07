Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo aspira al ascenso directo y puede caer de play off

Jornada 25ª de la Liga Hypermotion

Los jugadores del Deportivo celebran un gol ante el Cádiz en Riazor

Los jugadores del Deportivo celebran un gol ante el Cádiz en Riazor / CASTELEIRO

Carlos Miranda

Carlos Miranda

La igualdad de la Segunda División vuelve a colocar de nuevo al Deportivo ante el todo o nada. Arranca esta fecha número 25 como tercer clasificado, gracias a su victoria in extremis en León, y tiene en su mano acceder a zona de ascenso directo, pero también puede caer de play off. De momento, el Leganés-Granada (1-0) no le afecta.

El Deportivo se enfrentará el domingo al Albacete a las 16.15 horas en un nuevo encuentro de la Liga Hypermotion, pero antes puede perder dos puestos en la clasificación. Todo depende del Las Palmas-Burgos y del Cádiz-Almería que cierra el sábado.

Se la juega el domingo

Ya para el domingo tendrá la oportunidad de asaltar la segunda plaza con una victoria propia y una derrota del Castellón en Valladolid. Tras su partido y si no vence, se expone a perder posiciones en casi todos los envuentros: Ceuta-Córdoba, Sporting-Huesca y Málaga-Cultural Leonesa. Ya para el lunes queda el Racing-Mirandés que, en el mejor de los casos, le podría acercar a la primera plaza.

