Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo aspira al ascenso directo y puede caer de play off

La igualdad de la Segunda División vuelve a colocar de nuevo al Deportivo ante el todo o nada. Arranca esta fecha número 25 como tercer clasificado, gracias a su victoria in extremis en León, y tiene en su mano acceder a zona de ascenso directo, pero también puede caer de play off. De momento, el Leganés-Granada (1-0) no le afecta.

El Deportivo se enfrentará el domingo al Albacete a las 16.15 horas en un nuevo encuentro de la Liga Hypermotion, pero antes puede perder dos puestos en la clasificación. Todo depende del Las Palmas-Burgos y del Cádiz-Almería que cierra el sábado.

Se la juega el domingo

Ya para el domingo tendrá la oportunidad de asaltar la segunda plaza con una victoria propia y una derrota del Castellón en Valladolid. Tras su partido y si no vence, se expone a perder posiciones en casi todos los envuentros: Ceuta-Córdoba, Sporting-Huesca y Málaga-Cultural Leonesa. Ya para el lunes queda el Racing-Mirandés que, en el mejor de los casos, le podría acercar a la primera plaza.