El Dépor Abanca busca tranquilidad ante el Madrid CFF, todavía sin Magaia

El Deportivo Abanca, aún sin excesivos agobios, necesita ganar un poco más de tranquilidad después de su victoria moral ante el Real Madrid (2-4) que ha tenido menos peso por los triunfos de DUX Logroño y Levante. Quien se lo puede impedir es un Madrid CFF (14.00 horas, DAZN) que se llevó de Riazor en la primera vuelta un triunfo cruel, pero que vive una época de inestabilidad tras la destitución de Javier Aguado y el nombramiento de Sánchez Vera, un clásico de los banquillos de Liga F. «Es difícil hacer una lectura de cómo va a ser el partido. Hay mucha incertidumbre a su alrededor. Llevan cuatro formaciones distintas en los últimos partidos, están probando con el nuevo míster y no han dado con la tecla todavía», apuntaba un Fran Alonso que no podrá contar todavía con Magaia, único fichaje de enero por la baja de larga duración de Millene. Aun así, declaraba estar satisfecho con su llegada: «Tiene una gran definición, maneja las dos piernas y su aceleración es espectacular. En el área es lista e inteligente». El Dépor Abanca llega al duelo con algunas futbolistas tocadas, otras volviendo de lesión como Monteagudo.