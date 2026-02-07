Deportivo-Albacete: El fortín de Riazor se forja ante el 'queso mecánico'

El Deportivo lleva dos semanas, desde la derrota ante el Racing de Santander, con las orejas tiesas, consciente de que el ascenso directo, y, quizá, el play off, pueden ser una quimera si Riazor no se convierte en el fortín que fue antaño. El conjunto blanquiazul regresa a casa con tras la victoria de la jornada pasada en León con la exigencia de con la tecla y recobrar la solvencia perdida al calor de su afición. Tratará de cambiar la tendencia este domingo (16.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) ante un Albacete Balompié que, pese a las bajas, llega enrachado en liga y con la confianza tras su digna actuación ante el Barcelona en la Copa del Rey.

Antonio Hidalgo tendrá a su disposición todas las piezas que desee para armar el puzle que haga hincar la rodilla al queso mecánico en su visita al templo blanquiazul. Zakaria Eddahchouri, que ya cumplió la semana pasada su sanción por acumulación de amarillas, vuelve a estar disponible. Junto a él, tocará replantear el orden la medular y la mediapunta. Villares fue mediapunta ante el Racing, Mella siempre aporta como extremo y la posibilidad de poner por dentro a Luismi no es inviable. Además, Riki tiene muchas opciones de ser titular como blanquiazul ante su exequipo. El técnico catalán tendrá que sopesar qué filosofía adoptar en un frente de ataque que no termina de encontrar la pólvora que sí derrochaba a inicios de temporada

Problemas en Riazor

Desde que terminó racha triunfal antes de llegar a diciembre, el equipo herculino ha encontrado un déficit evidente de puntos en casa. El triunfo (2-1) ante el Ceuta a finales de noviembre fue el último que presenció la parroquia blanquiazul en liga, con la única salvedad de la eliminatoria ante el Mallorca en Copa.

Los ascensos se ganan y se pierden, en buena medida, por las cifras en feudo propio. Lo sabe un Antonio Hidalgo que se siente en deuda con la afición. «Sabemos el potencial que tenemos y con nuestra gente nos sentimos muy cómodos. Tenemos que hacer sentir a nuestros jugadores poderosos con nuestra gente», reconoció el técnico de Canovelles en la previa de esta jornada.

Lejos quedan las actuaciones más que cuestionables ante el Castellón o la Real Sociedad B, pero en la cuesta de enero, las actuaciones decentes contra el Cádiz y el Racing, ambas con opciones de sumar los tres puntos, se quedaron en papel mojado.

Un Albacete en racha

Toca aplicarse en el verde, afinar la puntería, apretar atrás y encontrar los engranajes adecuados para mandar, dominar y someter a un Albacete que no saldrá a tumba abierta. Los manchegos transitan entre la euforia y el alivio. Antes de recibir al Real Madrid en Copa, hace apenas tres semanas, era un equipo inmerso en la batalla por el descenso. Desde que apearon al equipo de Álvaro Arbeloa del torneo del KO, elevaron al máximo su confianza y trasladaron el éxtasis a la competición doméstica.

Llegan a Riazor después de tres victorias consecutivas y un balance de cuatro goles a favor y ninguno en contra que les ha aupado a la zona tranquila de la tabla. Aunque cayeron (1-2) ante el Barça el pasado martes, dieron una imagen muy competitiva que solo refuerza su tendencia al alza basada en la solidez en campo propio. La línea de cinco defensas que ha instaurado Alberto González será un escollo muy difícil para la ofensiva blanquiazul, incluso, con bajas que le dejan sin recambios del primer equipo en el banquillo.

El Albacete no cuenta, por lesión, con los defensas Carlos Neva y el exdeportivista Pepe Sánchez, además del centrocampista Cedeño y el delantero Higinio Marín. Además, se pierde el duelo por sanción el mediocentro Antonio Pacheco, titular habitual esta temporada. Tampoco estarán dos de los fichajes invernales, Martín Fernández y Lluís López, aunque sí pueden debutar otros dos: Víctor San Bartolomé y Álex Rubio.

La enfermería no aplaca a un Albacete que quiere sacar tajada de las cifras discretas del Dépor en casa. Los de Hidalgo, por orgullo y por objetivos, saben que no pueden desperdiciar ni una jornada más el aliento de su afición para volver a hacerse fuerte junto a ella y encadenar, de nuevo, dos victorias seguidas.