Pandiani: "La Fiorentina aceptó a la primera lo que pedía Lendoiro y luego pensó que me estaba regalando"

Walter Pandiani, ahora entrenador del Palencia, repas en El Chiringuito gran parte de su trayectoria vital y deportiva, que está muy ligada al Deportivo, al que calificó como "lo más lindo del mundo mundial". El charrúa, quien tuvo una infancia marcada por la muerte de su padre y la necesidad de trabajar como "basurero" o "portero de discoteca" cuando arrancaba en el mundo del fútbol, reveló una venta frustrada a la Fiorentina, previa a la cesión al Birmingham, que fue el germen del deterioro de su relación con Lendoiro: "Me llevé bien con él hasta que me fui. Yo me iba a marchar a italia. Tenía todo acordado para irme tres años y medio para a la Fiorentina. Tenía casa, colegio... Lendoiro pidió una cifra y la Fiore la aceptó a la primera. Él penso que me estaba regalando y les puso más cantidad por objetivos. La estiró demasiado. Lo mandó firmado (el contrato) a las siete menos veinte (cerraba a las siete en Italia) y la Fiore no lo devolvió, ya habían fichado a un japonés. Aun así, igual cuando lo vea, le doy un abrazo", reconoce.

El exdelantero dijo, que entre los equipos españoles en los que jugó, elegiría al "Dépor" para entrenar y desgranó su especial relación con los coruñeses: "Es maravilloso, lo más lindo del mundo mundial. El Dépor es la base de mi carrera. En todas las remontadas estuve presenté porque metí goles. 0-1 a la Juve, la primera vez que ganaba un equipo español en Italia. Del Piero, Conte, Ferrara, Paolo Montero...".

"Capaz que se me suelta la cadena cuando no me respetan". Pandiani no oculta su carácter que desembocó en alguna pelea en entrenamientos, una de ellas con Albert Luque. "Era un vestuario ganador. A mí me gusta que me respeten y alguna vez habíamos tenido alguna discusión fuerte (con Luque). En una jugada (de una sesión) Albert me da una patada y yo esperaba una disculpa y no llegó. Luego lo levanté en la siguiente jugada y me vino a pelear", cuenta.

Tampoco tenía una gran relación con Irureta: "No era mala, tampoco buena, porque pensaba que era injusto conmigo. No me pone en la final (del Centenariazo) y había sido el goleador de la Copa. No soy de querer explicaciones, pero yo iba a hablar con el entrenador. Luego, cuando me fui cedido al Mallorca, le hice cuatro goles al Dépor y lo eliminé en semifinales de Copa. Y ya vuelvo por la puerta grande, la gente no estaba de acuerdo con que me hubiese ido".

Pandiani dio su punto de vista sobre el chasco que se llevó el Real Madrid en aquella final: "Estaba todo montado para el Centenariazo, pero el Dépor era mucho Dépor. No era un equipo mermado o que no estuviese bien. Nosotros estábamos por delante en la liga. Cuando salimos del hotel es inolvidable porque estaba toda la gente del Dépor. Tardamos una hora. Fue una motivación para nosotros, lo mismo que le pasó a Brasil (Mundial de 1950) que tenía los globitos en la Tribuna. Había una confianza extrema y les puso presion".

Mejor que Lewandowski

Pandiani se sometió a una serie de preguntas rápidas en las que opinaba sobre, si en su mejor momento superior o inferior a una serie de delanteros actuales. Se confesó mejor que "Lewandowski, Darwin Núñez, Gerard Moreno" y peor que "Ferran, Luis Suárez, Julián Álvarez o Haaland". Lo justificó diciendo que había tenido "la mala suerte o la de no jugar en un grande".