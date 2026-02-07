RC Deportivo - Albacete: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Albacete

No va más. Se acabó el mercado de invierno y el Deportivo ya no tiene que reajustar su plantilla ni espera a nadie. Los que están son los que son de aquí a junio y encima Antonio Hidalgo no tiene bajas presumibles ante el Albacete este domingo a las 16.15. El abanico es amplio para su elección. El equipo quiere remontar el vuelo en Riazor tras el triunfo in extremis ante la Cultural.

Porteria y defensa

La vuelta de Ximo Navarro es para poner en alerta a cualquier competidor, pero no parece que de momento vaya a haber excesivos cambios en la portería y en la defensa. Álvaro Ferllo continuará bajo palos y la retaguardia será para Altimira, Noubi, Loureiro y Quagliata.

La media y la delantera

Donde está la duda es en la media porque Hidalgo se encuentra ante la disyuntiva de alinear ya a Riki. Con Ferllo y Altimira no dudó y con el asturiano tampoco, aunque lleva tres partidos sin minutos. Junto a él José Ángel y por delante son seguros Yeremay y Mario Soriano. Luismi y Mella se juegan la banda derecha.

En ataque está todo abierto. Vuelve Zaka de sanción, Mulattieri no sumó en León y es Stoichkov es la alternativa. El holandés es el que tiene más opciones de salir de inicio.