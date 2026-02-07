Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RC Deportivo - Albacete: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Albacete

La apuesta para la jornada 25ª de Segunda División

Álvaro Ferllo, en plena estirada mientras detenía el penalti de Viera. | Fernando Fernández

RAC

No va más. Se acabó el mercado de invierno y el Deportivo ya no tiene que reajustar su plantilla ni espera a nadie. Los que están son los que son de aquí a junio y encima Antonio Hidalgo no tiene bajas presumibles ante el Albacete este domingo a las 16.15. El abanico es amplio para su elección. El equipo quiere remontar el vuelo en Riazor tras el triunfo in extremis ante la Cultural.

Porteria y defensa

La vuelta de Ximo Navarro es para poner en alerta a cualquier competidor, pero no parece que de momento vaya a haber excesivos cambios en la portería y en la defensa. Álvaro Ferllo continuará bajo palos y la retaguardia será para Altimira, Noubi, Loureiro y Quagliata.

La media y la delantera

Donde está la duda es en la media porque Hidalgo se encuentra ante la disyuntiva de alinear ya a Riki. Con Ferllo y Altimira no dudó y con el asturiano tampoco, aunque lleva tres partidos sin minutos. Junto a él José Ángel y por delante son seguros Yeremay y Mario Soriano. Luismi y Mella se juegan la banda derecha.

En ataque está todo abierto. Vuelve Zaka de sanción, Mulattieri no sumó en León y es Stoichkov es la alternativa. El holandés es el que tiene más opciones de salir de inicio.

