RC Deportivo - Albacete: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Albacete
La apuesta para la jornada 25ª de Segunda División
No va más. Se acabó el mercado de invierno y el Deportivo ya no tiene que reajustar su plantilla ni espera a nadie. Los que están son los que son de aquí a junio y encima Antonio Hidalgo no tiene bajas presumibles ante el Albacete este domingo a las 16.15. El abanico es amplio para su elección. El equipo quiere remontar el vuelo en Riazor tras el triunfo in extremis ante la Cultural.
Porteria y defensa
La vuelta de Ximo Navarro es para poner en alerta a cualquier competidor, pero no parece que de momento vaya a haber excesivos cambios en la portería y en la defensa. Álvaro Ferllo continuará bajo palos y la retaguardia será para Altimira, Noubi, Loureiro y Quagliata.
La media y la delantera
Donde está la duda es en la media porque Hidalgo se encuentra ante la disyuntiva de alinear ya a Riki. Con Ferllo y Altimira no dudó y con el asturiano tampoco, aunque lleva tres partidos sin minutos. Junto a él José Ángel y por delante son seguros Yeremay y Mario Soriano. Luismi y Mella se juegan la banda derecha.
En ataque está todo abierto. Vuelve Zaka de sanción, Mulattieri no sumó en León y es Stoichkov es la alternativa. El holandés es el que tiene más opciones de salir de inicio.
- Colas desde hace 80 años: el secreto de los churros que fascinan a A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Otro temporal amenaza A Coruña: la borrasca 'Marta' ya acecha Galicia
- Dueños de suelo en A Zapateira urgen al Ayuntamiento de A Coruña que apruebe su polígono
- Arteixo autoriza la construcción de una nueva gasolinera automática en el polígono de Sabón
- Santi Russo, periodista argentino e hincha del Deportivo: «Cuando ascendimos, sentí que mi abuela de Cesuras estaría feliz por su tierra y por mí»
- Marta Ortega, con los Reyes, en la reunión del patronato de la Galería de las Colecciones Reales
- Un exjugador del Deportivo cuelga las botas y pasará a ser analista