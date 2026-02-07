Riki llega por fin a Riazor: la pieza que le faltaba al Deportivo

Con momentos peores o mejores, el Deportivo de la última temporada y media se ha sentido como un todo imperfecto. Era una propuesta atractiva, puntera, no era redonda. Tenía mucha pólvora en su segunda línea, la delantera iba respondiendo y la defensa iba haciendo cuero, pero era perceptible e innegable el agujero que tenía en la transición defensa-ataque, la necesidad perenne de ese futbolista que gobernase el partido, que aclarase la jugada y llevase la pelota a la zona de los buenos. Lo intentó con Charlie Patiño, con Denis Genreau, con la reconversión intermitente de un Mario Soriano al que se le veía ahogado en las últimas semanas. Todo para no volver a la pareja José Ángel- Villares. Todo porque Riki se le resistía. Pero el asturiano ya está en A Coruña. Y los rectores del Deportivo esperan que todo cobre una nueva dimensión. No solo es Riki en sí, es que haga mejor a lo que tiene alrededor, que recoloque al resto de futbolistas, que reasigne funciones y alturas.

Si Hidalgo se atrevió a poner a Álvaro Ferllo y Adrià Altimira en el primer partido en el que estuvieron disponibles para jugar, todos los caminos conducen a la titularidad de Riki esta tarde en Riazor ante el que hace una semana era su equipo, ese al que tuvo que forzarle a vender. Regresará, de esta manera, Mario Soriano a la posición de 10 o, al menos, no tendrá que bajar a la base de la jugada para que todo tenga algo de sentido en el fútbol del Deportivo. El pretendido volumen del que habla Hidalgo y que debe ser el paso previo a que el equipo coruñés haga más goles será más factible con el canterano del Oviedo en el campo.

Riki no ha tenido, prácticamente minutos, en este mes de enero. Dos titularidades ante Leganés y Real Sociedad B, unos minutos en Copa frente al Real Madrid y los tres partidos siguientes sin minutos. Los dos primeros de baja por unas molestias en el sóleo. Su salida del Carlos Belmonte se dilató, pero su entrenador cree que, pasado el trance, era inevitable. Hasta tuvo buenas palabras por lo que dio el jugador el tiempo que perteneció al club manchego: «Le estamos súper agradecidos por el trabajo que hizo. Fue espectacular lo que aportó aquí y ya está. Entendimos todas las partes que era el momento de salir. Lo primero, porque era su predisposición y hay que respetarla y es lo que toca y, a partir de ahí, a seguir creciendo nosotros con nuestro equipo, con nuestros jugadores, y él seguirá haciendo su nuevo camino y nosotros el nuestro. Desearle lo mejor a partir del domingo».

Riki Rodríguez, nuevo jugador del Deportivo, entrenando en Abegondo / RCD

Alberto González no ocultó que había muchos intereses, por momentos contrapuestos, difíciles de conciliar que generaron roces, aunque apostó por la comprensión: «No es fácil. Podemos entender que los intereses son diferentes, su predisposición a salir y la necesidad que pueda haber aquí, lo que ha creado aquí, el pensar que un jugador de tanto nivel te pueda debilitar la plantilla», apunta y prosigue en un razonamiento conciliador: «Se puede entender que hay diferencia de intereses entre lo que le interesa al Albacete, a él, a nivel técnico, al club. Cuando los intereses chocan, hay que enfocarlo bien, llegar a acuerdos y ver realmente qué es lo mejor para todos. Pero lo mejor para todos era esto porque es lo que mejor combina los intereses de todos. Ojalá hubiéramos tenido aquí a la mejor versión de Riki para tiempo, pero hay que entender que cuando él cree que su mejor opción es la de salir, la de dar el paso a acercarse a casa, ir a un gran club, un gran contrato. Hay que respetarlo y ya está», razona el exentrenador del Linares.

Noticias relacionadas

Se recolocan los roles

La llegada de Riki no tendrá únicamente incidencia en el once inicial y en la posición de Mario Soriano, también habrá réplicas en las convocatorias e incluso en los jugadores que Manuel Pablo tendrá disponibles en el Fabril. En el duelo ante la Sarriana disputado en la tarde del sábado en Abegondo ya se pudo ver a Noé Carrillo como titular jugado los noventa minutos, con lo que no estará el domingo con el primer equipo. La cantera pierde espacio, ya que este asentamiento del futbolista de Ames en el filial se suma a la salida de Rubén López rumbo a Pontevedra. Gragera, Diego Villares y Charlie Patiño quedan, de momento, como las opciones de banquillo para la medular. El asturiano es el que lo tiene más complicado para tener minutos, a pesar de que llegó este verano como fichaje importante. Villares, quien ha dejado de ser titular indiscutible, cuenta a su favor con que puede jugar de 6 y de 8 y sirve para cerrar partidos. Algo parecido le ocurre al inglés, con molestias esta semana, aunque con unas características diferentes. El británico debería ser uno de los más perjudicados por la llegada de Riki porque el 14 ha llegado para cumplir en un rol en el que él no ha colmado las expectativas.