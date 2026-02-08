1-6 | El Dépor Abanca se aficiona a las goleadas y pide paso

Hace una mes parecía imposible y ahora el Deportivo Abanca empieza a convertirlo en rutina. Ha aprendido a ganar fuera de casa y le ha cogido el gusto, también a las goleadas. Primero fue el DUX y el Madrid CFF, un grupo más que inestable en una preocupante deriva. El equipo de Fran Alonso supo navegar mejor en las turbulencias del duelo (incluido el videoarbitraje y el estado del terreno de juego), aprovechó la infinidad de errores de su rival y demostró la pegada de ese cuarteto atrevido y vertical que ha formado en ataque con Espe Pizarro, Ainhoa, Lucía y Olaya. Un 1-6 que pudo ser más amplio y que coloca a las blanquiazules con once puntos de colchón sobre el descenso y con la ambición de mirar a ese top 8 que luce en el vestuario de Abegondo.

Y eso que el choque empezó con sacudidas para los intereses blanquiazules. Nautnes ya había mandado una pelota al palo en el minuto tres y, poco después, Allegra inauguraba el marcador en una cabalgada por la izquierda en la que dejó retratadas a Raquel e Inês. Al equipo coruñés le salvó la revisión de la jugada. No subió al marcador. Casi al cuarto de hora, le volvió a sonreír el videoarbitraje tras un penalti al límite sobre Espe Pizarro, que la uruguaya se encargó de transformar de manera magistral. Minuto 14 y ganaba 0-1. Viento a favor... y lo que le quedaba.

Ainhoa pudo poner tierra de por medio de manera casi instántanea, pero mandó la pelota a las nubes a puerta vacía tras un pase de Lucía Rivas. El estado del campo jugó en su contra, tampoco es justificable el fallo. Aun así, lo mejor es que el Dépor Abanca iba a acabar yendo tan sobrado que no lo lamentaría. Eso sí, primero vio como le empataba Nautnes en una pelota cruzada en la que se impuso a Vera y a Inês. Todo iba encaminado a la igualada al descanso, pero Merle Barth aprovechó el rechace de una falta de folha seca de Olaya para subir el 1-2.

Segunda parte

Sánchez Vera ya hizo cambios tras el intervalo para buscar un viraje, pero nada cambió. Otro rechace de una errática Paula lo embocó Raquel García. 1-3, minuto 47. El Madrid CFF naufragaba sin remedio y los goles se acabaron convirtiendo en un goteo, no sin algún susto estéril.

Vera clavó un centro en la escuadra para hacer el cuarto y Paula Gutiérrez probó suerte con un globo y sumó el quinto. Todo antes de la hora. Un instante después, Ainhoa conseguía el sexto en otro fallo de la cobertura madrileña, pero lo anulaba el videoarbitraje. Ese honor quedó para la reaparecida Monteagudo cuando el partido anochecía. El Dépor Abanca pisaba fuerte y mira hacia arriba.