2-1 | Ferllo salva otra victoria fea y sufrida del Deportivo

Sin demasiado brillo, sin holguras ni abundancias, el Deportivo, tras pasarlo mal, sacó un triunfo muy ajustado ante un Albacete (2-1), que mereció un premio mayor de Riazor. Yeremay y un gol en propia decidieron un triunfo poco vistoso en el que Álvaro Ferllo se convirtió en el gran héroe tras una mano soberbia que sirvió para salvar el empate. Valen lo mismo los días nublados que los soleados, y el cuadro de Hidalgo, tras perder el control de un encuentro que creyó tener dominado, resistió como pudo hasta que llegó la hora. Los blanquiazules encadenan así dos victorias seguidas, algo que se le resistía desde noviembre, y aseguran su posición en la promoción antes de visitar Castalia.

Ante los muros de piedra, golpes maestros. Yeremay Hernández abrió un partido que al Deportivo se le estaba atascando. La fórmula, la más clásica: una pared. El canario se apoyó en José Ángel para colarse en el entramado defensivo amarillo (el Alba jugó con su segunda equipación). Sin pudor, cruzó con calidad un golpeo colocado, sin demasiada potencia, pero sobrante de clase, para romper una igualada que apuntaba a ser eterna. Ante la duda, la imaginación de Yere.

Hasta entonces, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo, con Luismi de mediapunta y Mella como titular, había mareado la pelota de un lado a otro buscando quebrar un sistema tejido con precisión. No había intervenido Mariño más que para sacar de portería. El duelo, plomizo, apenas había contado con un par de golpeos lejanos de Lazo y Luismi para agitar una coctelera vacía.

El Dépor sabía que iba a encontrarse ese contexto ante un Albacete cerrado en un 5-4-1 tan elaborado como sólido. El conjunto coruñés ha mejorado en sus ataques estáticos, pero no estaba siendo capaz de penetrar el sistema defensivo rival. Tras el gol del canario, el equipo coruñés tomó confianza, aunque le siguió faltando profundidad, un rara avis en el fútbol que solo se juega al pie. Zaka, en un par de ocasiones, lo intentó, pero el neerlandés ha perdido ese toque de confianza que le hacía probar fortuna desde cualquier esquina y los zagueros manchegos lo tuvieron atado.

Eder Mallo, protagonista con polémica en el partido

Con el paso de los minutos aparecieron los primeros espacios. Y también la polémica, en un día en el que Eder Mallo enfadó a ambos lados. Riazor protestó una caída de Mario Soriano que no pareció nada, pero reclamó, en particular, con una mano clara en el área de Javi Moreno. El público pudo revisar una y otra vez la acción en el videomarcador, pero el colegiado no la fue a ver: anuló la acción por una mano previa de Eddahchouri en ataque.

El Dépor perdió el aparente control que tenía tras media hora. Las pérdidas, hasta el momento, estaban siendo el mayor enemigo blanquiazul, que dominaba sin grandes apuros las transiciones rivales. Sin embargo, el equipo de Hidalgo se relajó y estuvo a punto de pagarlo. Lazo, a los 38 minutos, hizo intervenir a Ferllo por primera vez tras un golpeo lejano que se envenenó en el aire y obligó al meta riojano a intervenir. Segundos más tarde, Jefté cazó un balón en el interior del área que taponó Lucas Noubi. De manera casi inmediata, tras otro esférico centrado desde la derecha, Vallejo se quedó a centímetros del gol.

Lo intentó de nuevo Meléndez, desde lejos, en el mejor momento del Albacete, que había encerrado al equipo de Antonio Hidalgo. La zozobra pudo salir muy cara, porque al filo del descanso, Valverde, tras robarle la cartera a un blando Mella en el área, anotó a placer el gol del empate. El colegiado, no obstante, anuló el tanto por falta en la acción. El VAR dio el visto bueno, pese a que la acción no parecía ser ilegal en ningún caso. Esta vez no se repitió en el videomarcador.

Con la mente visitante todavía en el tanto anulado a Valverde, Mella y Altimira percutieron por banda derecha con verticalidad. El diestro sacó un centro raso sin aparente peligro, porque solo Eddahchouri, lejos de la jugada, amenazaba la portería de Mariño. Pero Javi Villar, entre la duda de despejar o dejar correr, empujó la pelota para dentro. En pocos segundos el Dépor pasó del posible 1-1 al 2-0.

El Albacete mereció más en una mala segunda mitad del Deportivo

El equipo coruñés no supo gestionar el paso al frente del Albacete en la segunda parte. Alberto González, a la hora de partido, cambió de sistema, formó con un 4-4-2, y elevó la presión. Tras un error en la salida de balón, Obeng recortó distancias con un remate de tijera en el interior del área que fue un jarro de agua fría para los blanquiazules. Dormitar el encuentro no estaba sirviendo.

Despertó Riazor con el 2-1 e Hidalgo movió ficha. Riki al medio, en un doble pivote junto a Diego Villares que permitió a Mario Soriano ocupar una altura mayor para combinar con Yeremay y Luismi, desaparecidos tras la pausa. El 14 fue recibido con una fuerte ovación. No se amedrentó contra sus excompañeros y pidió el balón a uno y al otro lado de la medular.

El equipo rival, no obstante, siguió empujando con personalidad. En especial por la banda de Altimira, quien sufrió ante Víctor Valverde, un encarador eléctrico que se convirtió en la gran amenaza manchega. En el área, Noubi y Loureiro, emparejados con Obeng y Álex Rubio, lo pasaban mal. Fue una sorpresa que Alberto González, técnico visitante, pese al buen resultado que le estaba dando el 4-4-2, volvió a cambiar de sistema un 4-3-3 emparejando a sus tres medios con los tres blanquiazules, y sacando a Valverde del campo para sumar a San Bartolomé. Hidalgo, sin embargo, dio entrada a Ximo y a Escudero para reforzar la defensa. Tocaba sufrir.

El Dépor lo pasó realmente mal porque no está preparado para defender tanto tiempo. No fue capaz de sostener al Albacete, que rozó el empate tras otro error que desembocó en una ocasión clara de Álex Rubio. Con todo para anotar, Álvaro Ferllo sacó una parada espectacular. Abajo, ágil, de puros reflejos, para, con una mano, detener un gol que estaba cantado. El tiempo de descuento se hizo largo en un Riazor que apretó. Con el público encendido, bufandas al aire, el equipo coruñés amarró otra victoria fea que le permite sumar dos seguidas y afianzar su tercera posición.