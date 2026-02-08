Antonio Hidalgo: «Es una victoria importante, pero tenemos mucho que corregir»

«La categoría nos va a demandar mucho más que esto». Antonio Hidalgo hizo autocrítica en la sala de prensa de Riazor tras el duelo del Deportivo contra el Albacete, pese a que su equipo sumó los tres puntos. «Durante la primera media hora estuvimos a un nivel correcto, sobre todo con balón, y entendimos lo que requería el partido. A partir del 1-0, sin embargo, no estuvimos nada bien, tenemos mucho que corregir. Debemos jugar como en ese primer tramo y seguir siendo pulcros, porque en transiciones y pérdidas el equipo contrario te mete en tu campo. Estoy muy contento con la victoria, pero tenemos que dar un paso adelante en el control del partido», explicó el entrenador.

Pese a los apuros de la segunda mitad, los tres puntos son un botín muy preciado para un Deportivo al que no le iban bien las cosas en Riazor. «Es importante la victoria sabiendo que veníamos de 1 de 12 en casa, sobre todo a nivel anímico. Nos reforzó mucho la victoria en León y esta también lo hará. El estadio estuvo increíble desde el primer minuto y eso el jugador lo siente, sobre todo al final. Estamos en una situación de tanta igualdad [en la tabla] que un triunfo lo cambia todo. Lo más importante es sumar de tres en tres», aseguró en entrenador deportivista. «Hubo días que jugamos mejor y no ganamos», añadió.

Hidalgo elogió el partido del Albacete: «Encontró una idea y un sistema que le está dando mucha solidez. En la segunda parte, nos empujó mucho por la izquierda y al final tuvimos que modificar cosas para no sufrir en exceso».

Nombres propios y el Castellón en el horizonte

El técnico catalán admitió que hay «jugadores con molestias» que han hecho «un gran esfuerzo por jugar» y aclaró dos situaciones individuales: el cambio de Mella al inicio del segundo tiempo y la ausencia de Stoichkov en la convocatoria. «David notó una indisposición en el descanso. Pensamos que podía seguir, pero no fue así y tuvimos que cambiarlo. Stoichkov, por su parte, tiene molestias en el aductor desde el partido de León y decidimos que no era necesario arriesgar, porque él tampoco se encontraba cómodo», indicó.

Otro de los grandes nombres propios fue el de Riki, que debutó con la elástica blanquiazul, aunque fue suplente. «Todavía nos está conociendo. Llevaba mucho tiempo con un estrés que no es bueno para él y hay que tener cuidado con eso, porque una lesión nada más llegar puede penalizar mucho al jugador de cara al futuro. Ahí tenemos muchos futbolistas. Villares, Patiño, José Ángel, Gragera... Él tiene mucha pausa, mucho pie y mucha experiencia, domina este tipo de situaciones y seguro que nos va a ayudar», apuntó Hidalgo.

La siguiente salida del Deportivo será un hueso duro de roer. El Castellón es «uno de los equipos más en forma de la liga» y «exigirá mucho» a la escuadra blanquiazul. Un resultado positivo sería un paso en firme de un Dépor que, más allá de los puntos, también piensa en el golaverage. «No va a ser nada definitivo, pero, si existe la igualdad [en la clasificación] al final, será un factor importante», señaló Antonio Hidalgo.