Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo se mantiene en la tercera plaza y se acerca al liderato
Jornada 25ª de la Liga Hypermotion
La igualdad de la Segunda División vuelve a colocar de nuevo al Deportivo ante el todo o nada. Arrancaba esta fecha número 25 como tercer clasificado, gracias a su victoria in extremis en León, y tenía en su mano acceder a zona de ascenso directo, pero también podía caer de play off. El Leganés-Granada (1-0) del viernes no le afectaba.
El Deportivo se enfrentó al Albacete y le ganó, pero antes podía haber perdido un puesto en la clasificación. No fue así. Todo dependía del Las Palmas-Burgos (0-0) y del Cádiz-Almería que fue aplazado (se retomó el domingo y el resultado fue de 1-2). Resiste en el podio.
Se la juega el domingo
También tenía la oportunidad de asaltar la segunda plaza con una victoria propia y una derrota del Castellón en Valladolid, pero hubo triunfo blanquinegro: 0-4. Tras su partido y si no vencía, se exponía a perder posiciones en el Málaga-Cultural Leonesa. Su triunfo lo desactivó. Ceuta-Córdoba fue aplazado. Nunca iba a salir ya de play off. Ya para el lunes queda el Racing-Mirandés. Ahora mismo está a un punto de los cántabros y a dos del liderato.
