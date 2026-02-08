Loureiro: «Debemos tener más control y vivir los partidos con más tranquilidad»

Miguel Loureiro vivió desde dentro los momentos más exigentes del partido en el que el Albacete arrinconó al Deportivo en los minutos finales en busca de un empate que no llegó. «Hay un momento en el que cambian el sistema, meten a mucha gente en la última línea y nos empiezan a hacer daño con balones en largo y por la banda derecha», reconoció el defensa cercedense. La presión de los centros laterales de los manchegos le mantuvo en alerta y con miedo al empate. «Tenemos que mejorar para tener más control y vivir los partidos con más tranquilidad», apremió.

El futbolista se marcha contento por volver a ganar en Riazor. «No sé si es una liberación, pero sí una alegría. Para nosotros es muy importante ganar con nuestra gente», aseguró. Aunque el final fue feliz, matiza que en esta competición no es sencillo dominar totalmente los partidos. «Es imposible ser superior al rival 90 minutos. Trabajamos para conseguirlo, pero es difícil. Los rivales vienen con la motivación extra de tratar de rascar puntos. Tenemos que intentar controlar el máximo de tiempo posible los partidos», apuntó Loureiro.

El defensor se mostró cómodo con su rol como central izquierdo, más con balón que sin él. «Los perfiles cambian mucho y hay que trabajar para cambiar los comportamientos en el terreno de juego», detalló. Agradeció las conexiones con Quagliata y los centrocampistas a la hora de sacar el balón desde atrás.