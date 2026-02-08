Las notas individuales del Deportivo ante el Albacete: Ferllo y Yeremay, los más destacados

El Deportivo ganó al Albacete con muchos apuros y logra una victoria crucial, aunque rácana, que le permite sumar su segundo triunfo consecutivo, el primero en Riazor después de dos meses sin lograrlo. El equipo de Antonio Hidalgo tiró de pólvora para llevarse los tres puntos ante un Albacete valiente que mereció más.

EL MEJOR

Álvaro Ferllo (7): El mejor. El guardameta salvó al Deportivo con una mano que vale una victoria. El riojano había pasado inadvertido hasta el final del primer tiempo, cuando el Albacete llegó varias veces seguidas, pero no pudo perforar su portería. Aportó bajo palos seguridad a través de un estilo ágil y vistoso basado en sus buenos reflejos. En la segunda parte supo jugar con las pérdidas de tiempo.

EL ONCE

Altimira (6): Provocó el segundo gol con una buena llegada. Sufrió en la segunda mitad ante Valverde.

Noubi (4): Pasó muchos apuros y no se mostró especialmente seguro en su área. Obeng le hizo sufrir y no supo defenderlo.

Loureiro (6): Sostuvo al equipo atrás, lideró la línea y fue importante en el tramo de más sufrimiento del equipo.

Quagliata (5): Estuvo menos expeditivo que de costumbre y lo pasó mal en alguna transición rival.

José Ángel (4): Impreciso durante muchos momentos del partido. Fue sustituido a la hora de encuentro.

Mella (5): Fue uno de los principales focos de peligro en ataque. Hidalgo lo sacrificó demasiado pronto.

Mario Soriano (5): Se apagó con el paso de los minutos y se notó fatigado. Ayudó a la construcción del juego.

Luismi (5): De más a menos. Mejor por dentro que en banda. También terminó el duelo sin fuerzas.

Yeremay (7): Anotó un tanto de bella factura que sirvió para abrir un duelo que se estaba atascando.

Eddahchouri (4): Ha perdido la fe en su golpeo, que es letal, y le cuesta asociarse con sus compañeros. Tuvo un mal día.

Los suplentes

Villares (4): No se le vio cómodo ni aportó la continuidad necesaria.

Mulattieri (5): Trabajó bien y dejó varias carreras interesantes.

Riki (5): Empezó bien, con personalidad, pero no tuvo un gran impacto.

Ximo (5): Se adaptó bien. Sin impacto.

Escudero (4): Lento con balón y en la decisión.