RC Deportivo - Albacete: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 25 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo, tras la dura derrota ante el Racing y el revitalizador triunfo ante la Cultural, se planta de nuevo en Riazor con la necesidad de mejorar sus números, ya desde este partido ante el Albacete, en el que debutará Riki de blanquiazul. No lo tendrá fácil porque Alberto González es un viejo conocido de los coruñeses y porque su equipo viene en un gran momento tras eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey y con tres triunfos seguidos y cuatro porterías a cero.

No se esperan grandes novedades en el once de Hidalgo con continuidad en la defensa y en la portería, incógnitas en la media y presumibles cambios en ataque. Tiene ajustar las piezas y perfilar su apuesta después de que se haya cerrado el mercado de invierno para los blanquiazules con tres incorporaciones y dos salidas. No hay bajas, con lo que tiene todo a su disposición para doblegar la resistencia manchega. Ximo ya está listo y solo Charlie Patiño ha tenido alguna molestia esta semana. Noé jugó el sábado con el Fabril, no así Bil, quien puede tener minutos esta tarde en Riazor con los mayores.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Albacete

El equipo coruñés llega al encuentro de Riazor tras un triunfo agónico frente la Cultural, que le situó en la tercera plaza,. Ahora debe remdiar sus malos números en casa, en A Coruña.

En esta ocasión, el duelo ante el Albacete en casa será el domingo 8 de febrero a las 16.15 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Albacete

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Albacete será transmitido en los canales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.