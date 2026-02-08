Riki: «Hay gente que está jugando y hay que respetar»

Riki no fue titular, pero se estrenó en Riazor con el Dépor. «Estoy muy contento por debutar con victoria. No era un partido fácil para mí por lo que engloba y por el contexto. Es raro, porque la semana pasada estaba allí, muchos son compañeros y amigos. Estuve mentalizándome. Tuve buenas sensaciones individuales y con el equipo. Los partidos se ganan así, sufriendo», apuntó de una idea en la que ahondó: «Va a ser tónica habitual. En las segundas vueltas, todos los equipos se juegan mucho. Los partidos se deciden en pequeños detalles. Es meritorio tener esa capacidad de sufrir y de ganar».

El pivote sabe que él será un facilitador más que una estrella. Tiene muy claro cuál será su rol en este equipo. «¿Yeremay, Mario Soriano? Todos son jugadorazos. Mi labor es unir la parte de atrás con esa gente. No gano partidos, pero doy ventajas y soluciones al equipo», razona un futbolista que no le puso peros a su suplencia: «Acabo de llegar, hay gente que está jugando y vengo a ayudar. Hay que respetar. Tenemos un objetivo común, que es lo más importante».

Tras el triunfo, llega el duelo en Castalia marcado en rojo ante un Castellón que, desde que ganó en Riazor, luce imparable: «Está en muy buena forma, pero somos el Dépor tenemos que ir allí a ganar».