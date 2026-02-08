Stoichkov vio el partido en la grada por molestias físicas
Antonio Hidalgo dejó a Stoichkov fuera de la convocatoria en el duelo ante el Albacete por problemas físicos. El atacante gaditano vio el triunfo de sus compañeros desde la grada de Riazor tras ser, desde hace varias semanas, un recurso habitual del técnico catalán en sus onces iniciales. Acabó el duelo ante la Cultural con molestias y, por precaución, el club decidió no correr riesgos.
