Huelga de buses interurbanos y escolares: ya hay fechaOs Rosales busca más vida sin perder la calmaDesprendimiento en la playa de As LapasEntrevista a Cándido Hermida, ebanista y empresario
Stoichkov vio el partido en la grada por molestias físicas

Stoichkov avanza hacia la portería presionado por Pepe Sánchez en el duelo de la primera vuelta contra el Albacete en el Carlos Belmonte. / Fernando Fernández

RAC

Antonio Hidalgo dejó a Stoichkov fuera de la convocatoria en el duelo ante el Albacete por problemas físicos. El atacante gaditano vio el triunfo de sus compañeros desde la grada de Riazor tras ser, desde hace varias semanas, un recurso habitual del técnico catalán en sus onces iniciales. Acabó el duelo ante la Cultural con molestias y, por precaución, el club decidió no correr riesgos.

