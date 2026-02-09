El año en blanco de Lucas Pérez y el punto de no retorno: rechazo al Leganés y de nuevo en el mercado
Rechazó el contrato que le puso encima de la mesa el conjunto pepinero, donde estuvo a prueba, porque no colmaba sus expectativas | Solo 16 minutos en casi 13 meses
El 2 de febrero se acabó el segundo mercado de fichajes consecutivo en el que Lucas Pérez vio como el tren salía de la estación y él no se había subido. A los 37 años y con solo 16 minutos jugados en casi trece meses, aún se encuentra a la búsqueda de un nuevo destino, aunque se va acercando a un punto de no retorno por la edad y la inactividad.
Eso sí, el coruñés estuvo a prueba hace unas semanas con el Leganés, de Segunda División, y el equipo pepinero le puso un contrato encima de la mesa para incorporarse a la plantilla hasta final de temporada. Al héroe del ascenso no le convenció la propuesta del conjunto madrileño y decidió declinarla, a pesar de que se alineaba con los parámetros personales que desde hace un tiempo le acercan a Madrid, donde ha estado residiendo y donde habitualmente se le ve entrenando en un grupo reducido de alto rendimiento, junto a Borja Bastón y Roque Mesa, otros dos futbolistas con una amplia trayectoria en Primera y Segunda que viven los estertores de su carrera. El equipo pepinero acabó contratando a Luis Asué en el cierre del mercado.
Lucas Pérez puede firmar en cualquier momento por el equipo que lo desee y se lo pueda permitir, mientras él dé el ok. Al ser un jugador en paro, no necesita que se vuelva a abrir el periodo de pases, pero lo reducido que es ahora mismo el mercado y sus estándares económicos reducen el círculo. Hace unas horas el Racing de Santander firmó a otro delantero de nivel que se había quedado sin equipo, como es el caso de Jaime Mata.
Sus opciones
El ariete de Monelos solo jugó dos ratos con el PSV antes de contraer la tuberculosis, enfermedad que cercenó su final de temporada pasada. Dejó el Dépor el 22 de enero de 2025, solo unos meses después del ascenso, ante todo, por su mala relación con algún dirigente. Con la retirada como telón de fondo, su futuro puede llevarle a colgar las botas, a buscar un destino de última hora o incluso a probar en algún momento en la Kings League, un mundo que siempre le ha atraído. Hugo Rama también sigue sin equipo y en paro tras dos mercados de fichajes fallidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- “De ebanista soy casi maestro; de empresario sigo siendo un aprendiz”
- RC Deportivo - Albacete, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Eddahchouri y Mella entran en el once titular
- Desprendimiento de tierra en un acantilado de la playa de As Lapas, en A Coruña
- Los buses interurbanos y escolares de A Coruña inician el miércoles una huelga indefinida
- Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo se mantiene en la tercera plaza y se acerca al liderato
- Os Rosales busca más vida sin perder la calma: 'Para cualquier cosa que necesites tienes que salir del barrio
- Inditex reparte más de 44.000 millones a sus accionistas desde 2002, la mitad en los últimos cinco años
- Un incendio en el aparcamiento del Mercadona de Oleiros obliga a movilizar a Emerxencias