El año en blanco de Lucas Pérez y el punto de no retorno: rechazo al Leganés y de nuevo en el mercado

El 2 de febrero se acabó el segundo mercado de fichajes consecutivo en el que Lucas Pérez vio como el tren salía de la estación y él no se había subido. A los 37 años y con solo 16 minutos jugados en casi trece meses, aún se encuentra a la búsqueda de un nuevo destino, aunque se va acercando a un punto de no retorno por la edad y la inactividad.

Eso sí, el coruñés estuvo a prueba hace unas semanas con el Leganés, de Segunda División, y el equipo pepinero le puso un contrato encima de la mesa para incorporarse a la plantilla hasta final de temporada. Al héroe del ascenso no le convenció la propuesta del conjunto madrileño y decidió declinarla, a pesar de que se alineaba con los parámetros personales que desde hace un tiempo le acercan a Madrid, donde ha estado residiendo y donde habitualmente se le ve entrenando en un grupo reducido de alto rendimiento, junto a Borja Bastón y Roque Mesa, otros dos futbolistas con una amplia trayectoria en Primera y Segunda que viven los estertores de su carrera. El equipo pepinero acabó contratando a Luis Asué en el cierre del mercado.

Lucas Pérez puede firmar en cualquier momento por el equipo que lo desee y se lo pueda permitir, mientras él dé el ok. Al ser un jugador en paro, no necesita que se vuelva a abrir el periodo de pases, pero lo reducido que es ahora mismo el mercado y sus estándares económicos reducen el círculo. Hace unas horas el Racing de Santander firmó a otro delantero de nivel que se había quedado sin equipo, como es el caso de Jaime Mata.

Sus opciones

El ariete de Monelos solo jugó dos ratos con el PSV antes de contraer la tuberculosis, enfermedad que cercenó su final de temporada pasada. Dejó el Dépor el 22 de enero de 2025, solo unos meses después del ascenso, ante todo, por su mala relación con algún dirigente. Con la retirada como telón de fondo, su futuro puede llevarle a colgar las botas, a buscar un destino de última hora o incluso a probar en algún momento en la Kings League, un mundo que siempre le ha atraído. Hugo Rama también sigue sin equipo y en paro tras dos mercados de fichajes fallidos.