Deportivo
Lucía Rivas y Redru repiten con la selección española sub 19
Se concentrarán con el combinado que dirige David Aznar en Murcia durante la próxima semana
Lucía Rivas y Paula Redruello 'Redru' han sido llamadas una vez más por David Aznar para una serie de entrenamientos en San Pedro del Pinatar (Murcia) durante la próxima semana. Entran en una lista de 24 jugadoras que realizarán unas sesiones de trabajo enfocadas a preparar la Ronda 2, que da acceso, en abril, a la Eurocopa de este verano que se celebrará en Bosnia y Herzegovina. Ambas jugadoras blanquiazules aspiran a estar en la cita.
La selección española femenina sub 19 se vuelve a reunir entre el lunes 16 de febrero y el miércoles 18 en San Pedro del Pinatar. David Aznar, el entrenador del combinado, ha citado a las deportivistas Redru y Lucía Rivas para una serie de entrenamientos que la roja cita como "sesiones de trabajo importantes" de cara al mes de abril, cuando lleguen los partidos oficiales. En diciembre, la rojita conoció su camino previo al Europeo de Bosnia y Herzegovina, España quedó encuadrada en el grupo A7 del clasificatorio, junto a Portugal, Irlanda del Norte y Hungría.
Los partidos del clasificatorio se disputarán entre el 25 de febrero y el 7 de marzo o entre el 8 y el 18 de abril. Este será el último paso hacia el Europeo de Bosnia y Herzegovina, torneo que se desarrollará del 27 de junio al 10 de julio. Los siete líderes de cada uno de los grupos de la Liga A acompañarán al anfitrión en la fase final.
