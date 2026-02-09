Yeremay lidera al Dépor de las mil caras y se codea con los grandes goleadores de Segunda

Yeremay Hernández volvió a ser diferencial el pasado fin de semana ante el Albacete. Con su gol suma ya 10 esta temporada, lo que le acerca a la lista de máximos anotadores. Aunque su aportación va más allá: en los momentos más delicados, el canario siempre emerge como bote salvavidas para Antonio Hidalgo. Las únicas tres victorias que ha conseguido el equipo desde aquel mes mágico de noviembre llevan la firma de su 10. Decidido a ascender a Primera División, contra los manchegos, en un tramo del duelo en el que el equipo estaba atascado en los metros finales, se inventó una jugada entre todo el equipo rival para transformar el único disparo a portería en todo el partido.

Hay victorias marcadas por los golpes de magia y otras por la suerte. El Dépor se abrazó a ambas ante un Albacete combativo que acorraló al equipo de Antonio Hidalgo. Los blanquiazules volvieron a ser el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Dos caras de una misma moneda que requirió de todo su talento individual para compensar lo que colectivamente parecía venirse abajo. Primero, Yeremay; después, Álvaro Ferllo. Para el conjunto coruñés supone volver a ganar dos encuentros de forma consecutiva por primera vez desde noviembre. Y, en la misma franja de tiempo, sumar de tres en Riazor, asignatura pendiente este invierno.

Yeremay, que cuenta casi cada gol por victoria o empate esta temporada, sumó su décima diana en un duelo en el que el canario ejecutó el único disparo entre los tres palos. Antonio Hidalgo había reclamado mayor fortuna en el apartado de la efectividad y el fútbol fue benévolo: más goles que golpeos entre los tres palos, porque el segundo fue en propia. Como si fuera un homenaje al triunfo del Dépor en Anoeta en diciembre del 99, cuando los de Irureta, campeones aquella temporada de Liga, se fueron con los tres puntos sin chutar a portería.

El Deportivo ha estado en zona de ascenso (bien promoción o bien directo) en 22 semanas de competición

El momento dulce de Yeremay

El canario, por su parte, atraviesa un momento dulce. Sus últimos tres goles han valido nueve puntos para las arcas blanquiazules, aunque su impacto es todavía mayor apuntando al grueso total de la temporada. Mientras sus primeras cuatro dianas sirvieron para añadir cuatro empates al tablero; cinco de las siguientes seis se han transformado en victorias. Córdoba (1-3), Ceuta (2-1), Almería (1-2), Cultural (0-1) y Albacete (2-1). Solo contra el Castellón, próximo rival, Yeremay anotó un tanto en un partido en el que el Deportivo no ha sumado algún punto.

Un dato, el de su productividad, que se extiende también a las asistencias. Seis asistencias han supuesto cuatro victorias, y otra, un empate. Siempre que el Deportivo tiene problemas, Yeremay emerge como atajo para solucionarlos.

Yeremay se sitúa ya en la tercera posición de los máximos goleadores de la competición. Por delante, con 13, Sergio Arribas lidera la tabla de anotadores. El indálico, además, engrosa sus cifras con otras siete asistencias, datos que le convierten en el primer futbolista en cumplir las dos decenas de tantos producidos. De cara a portería, por detrás, Jonathan Dubasín (11) ocupa la segunda posición, por delante de un pelotón en el que, con 10, además del canario, están Adrián Embarba, Andrés Martín, Gorka Carrera, Chupe, Carlos Fernández y Asier Villalibre.

El Deportivo se abona a los resultados ajustados

El Deportivo se ha abonado a sufrir en partidos con marcadores ajustados. Hace tiempo que Antonio Hidalgo no tiene un final de encuentro tranquilo. Desde la derrota ante la RealSociedad B en casa, todos los encuentros del equipo coruñés se han resuelto por la mínima. Tanto a favor como en contra. Los empates ante el Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1) se entroncan entre las derrotas contra el Andorra (1-0) y el Racing de Santander (0-1); así como los triunfos contra el Almería (2-1), la Cultural (0-1) y el Albacete (2-1). Además, dos de ellos, las visitas a tierras indálicas y al Reino de León, que se resolvieron en los minutos finales.

El equipo que dirige Antonio Hidalgo ha bailado en las últimas semanas en una fina cuerda que, no obstante, le ha permitido sostener el ritmo de puntos de Castellón y Racing de Santander, y no bajarse en ningún momento de la zona de ascenso.

De las 25 jornadas disputadas hasta el momento, el Deportivo ha estado en zona de ascenso (bien promoción o bien directo) en 22 semanas de competición. Solo en las jornadas dos, tres y 11 (siempre como octavo), el cuadro blanquiazul no ha ocupado una de las zonas privilegiadas de la competición. Sinónimo de la regularidad que, aunque sobre el campo muchas veces no se haya plasmado, sí se ha vivido en la tabla. El Dépor, de hecho, es el tercer equipo que más partidos ha ganado; el cuarto que más anota, y el quinto que menos goles ha encajado esta temporada.