Hidalgo elige la pareja para cimentar su Deportivo tras meses de ensayos

La búsqueda del Deportivo por su versión más sólida, efectiva y completa ha dado muchas vueltas a lo largo de la temporada. Siempre con un punto de partida inestable que Antonio Hidalgo ha tratado de arraigar desde los cimientos. Desde la defensa. Es, junto al doble pivote, la zona que más dolor de cabeza le ha causado este curso. El espacio en el que más volatilidad han tenido sus parejas. Meses después de aquella indiscutible línea de tres centrales en la que primero formaron Barcia, Comas y Loureiro, y luego entró Ximo Navarro hasta su lesión, el técnico catalán ha encontrado su pareja en una clara apuesta tras el parón invernal: Lucas Noubi en el eje junto al intocable e incombustible cercedense.

Todos los equipos se construyen en base a una columna vertebral, y todas las estructuras tienen parejas o tríos reconocibles a final de temporada. Hidalgo dio rápidamente con la tecla en algunas zonas. Hay duplas que han encajado solas, como en el costado zurdo, con Giacomo Quagliata y Yeremay Hernández. Otras, han necesitado más tiempo.

El técnico de Canovelles ha tenido un banco de pruebas continuo en su línea defensiva para encontrar estabilidad y fiabilidad. Cambió, durante el curso, de línea de tres a línea de dos. Y también, en mayor medida, en especial en las últimas semanas, la altura a la que el equipo debía defender. Primero, adelantada; luego, más cerca del área propia. Ahora, de nuevo intentando alejar el bloque del área propia.

Durante el primer tramo de curso, el equipo fue estable y reconocible con una estructura fluida en la que primero Loureiro, pero en especial Ximo a partir de la cuarta jornada, aportaba una figura indispensable que permitía al equipo variabilidad en su construcción, pasando de tres a dos con suma facilidad. El de Guadahortuna, indiscutible durante toda su etapa como blanquiazul y siempre que las lesiones le han respetado, permitía también a la zaga vivir muy lejos de su portería. Tras tres jornadas, dio el paso definitivo al central derecho, y después de otras tres semanas, jugó en Ipurua y ante el Eibar como lateral en un 4-4-1-1 que ponía fin temporalmente a la línea de tres. Su lesión dejó un vacío que Hidalgo no cerró hasta el fichaje de Adrià Altimira.

Ha existido un antes y un después tras la lesión de Ximo Navarro que solo Altimira ha logrado cubrir

Lucas Noubi, la apuesta de Hidalgo en la defensa del Deportivo

Desde entonces el Dépor perdió estabilidad atrás. Durante las primeras tres jornadas formó con Barcia, Comas y Loureiro. Las tres siguientes, con Ximo en lugar de Comas, aunque era el cercedense el que ocupaba el medio. El catalán no regresó hasta el duelo ante el Málaga, aunque se cayó ante Racing de Santander y Valladolid. Fue ante el Pucela cuando entró en escena Lucas Noubi, hasta el momento en un segundo plano. Primero, como lateral diestro. Durante tres jornadas (Zaragoza, Cultural y Albacete), Hidalgo eligió al mismo trío de defensas para acompañar a Quagliata, aunque alternando el sistema. Desde entonces pasó ocho partidos consecutivos variando su eje.

En enero la apuesta ha sido clara por Lucas Noubi como central. El belga ha respondido con buenas actuaciones, mientras que el sacrificado ha sido Dani Barcia, quien no juega de inicio desde Andorra (además de la Copa del Rey, que sí actuó de titular). Aunque Comas repitió ante Las Palmas y Almería, en las últimas tres jornadas se ha asentado la pareja de Noubi (derecha) con Miguel Loureiro (izquierda) y una altura de línea más alta, asumiendo más riesgos, también en una salida de balón en la que Álvaro Ferllo ha sumado importancia y José Ángel se acerca continuamente para ayudar a sus compañeros.

El reto, además de la continuidad, que ha existido en las últimas jornadas, pasa por la fiabilidad defensiva. Ante la Cultural el equipo blanquiazul logró su primera portería a cero tras siete encuentros consecutivos encajando. Es la séptima en liga, un número a extender para pelear el objetivo del ascenso directo. El conjunto coruñés, además, es el quinto que menos encaja, igualando los 27 recibidos de Córdoba y Eibar.

Lucas Noubi protege una pelota en el partido. / Carlos Pardellas

El encaje de Ximo Navarro

Antonio Hidalgo maneja entre manos ahora una cantidad mayor de futbolistas para la parcela defensiva. El regreso de Ximo Navarro y Sergio Escudero engrosan una línea en la que tiene a su disposición un jugador por posición. El de Guadahortuna es un referente del club, y un peso pesado del vestuario. Aunque acaba de regresar de lesión, suma ya un puñado de minutos en los últimos dos partidos, y poco a poco recuperará su estado de forma. Siempre que ha estado bien físicamente, ha sido diferencial, y tanto la lesión de espalda del curso pasado, como la muscular ante el Almería, le cogieron en un momento dulce.

Antonio Hidalgo deberá encontrar un buen encaje para un futbolista capaz de marcar trayectorias. Quizá, regresando a una línea de tres centrales y dando más altura a Adrià Altimira en ataque. El ex del Villarreal ha tenido un impacto muy alto en el equipo, y a día de hoy su posición también es indiscutible.

Ximo Navarro sabe lo que es actuar de central. Aunque ha desarrollado gran parte de su carrera de lateral, ya ha actuado otras veces en el eje de la defensa. Lo ha hecho en el Dépor en línea de tres. También en algún apuro en una zaga de dos. Y, antes de recalar en Riazor, había actuado como zaguero en Países Bajos, en su aventura en el Fortuna Sittard, donde mayor regularidad tuvo como central. Será un dolor de cabeza para Antonio Hidalgo. Uno positivo tras tanta inestabilidad en su parcela defensiva.