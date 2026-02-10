Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las inferiores de España se fijan en las últimas dos joyas del Deportivo

Mauro Valeiro, sub 17, y Raúl Lema, sub 16, citados en las convocatorias de España de febrero

RAC

El talento florece a pasos agigantados en Abegondo y la roja vuelve a poner su punto de mira en la cantera blanquiazul. Tras Samu Fernández, quien empieza a convertirse en un habitual con la selección sub 19, han sido citados otros dos jugadores que deberán incorporarse en los próximos días a sus respectivos grupos. Con la sub 17, Mauro Valeiro, capital en el Dépor juvenil que disputará este miércoles los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Tenerife. La sub 16, además, ha citado a Raúl Lema, joven cadete de segundo año con un futuro brillante.

Premio al trabajo y al talento blanquiazul. Mauro Valeiro, juvenil de primer año, ha sido citado para un torneo amistoso en Portugal que arrancará a final de esta semana y se extenderá durante el fin de semana. El centrocampista diestro, un diamante en bruto que destaca por su talento asociativo, se concentrará tras el duelo de Copa del Rey y podría jugar con la selección sub 17 este mismo viernes ante Portugal a las 11.00h.

No es el único que tendrá compromiso internacional. Raúl Lema, jugador en edad cadete, ha sido citado para un torneo de desarrollo de la UEFA una semana después. Se celebrará en Turquía y la selección sub 16 debutará el 21 de febrero a las 12.15 en el Emirhan Sports Center Stadium.

