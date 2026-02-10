Miguel Figueira: "Hay que estar preparados para que el Tenerife nos pueda quitar el balón"

El Deportivo juvenil visita este miércoles el Heliodoro para enfrentarse al Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey. En juego, avanzar a la fase final de un torneo que a la entidad blanquiazul se le ha resistido históricamente. Miguel Figueira, técnico del conjunto blanquiazul, espera a un "equipo potente" en el que deberán controlar "el nivel de activación" local, que jugará en el estadio principal del club.

"Hay que estar preparados para que ellos nos puedan quitar el balón, porque realmente creo que tienen un nivel técnico muy bueno, creo que también pueden sufrir cuando nosotros seamos capaces de tener ese dominio del juego", expresó Miguel Figueira en la previa del encuentro. El equipo coruñés, líder del Grupo I, viene de eliminar al Rayo Vallecano y al Hortaleza. Los tinerfeños, por su parte, son segundos en el grupo canario y derrotaron al Leganés en Butarque en la última eliminatoria.

Ambos equipos se cruzaron las caras el curso pasado, con goleada coruñesa. Sin embargo, Figueira aguarda una escuadra diferente y más peligrosa: "Es muy diferente al Tenerife del año pasado, este sí que es un equipo más canario. Proponen mucho con balón, tienen jugadores individualmente de un nivel muy alto y espero una eliminatoria igualada". Para el encuentro no contará con Samu Fernández y Pablo García, en dinámica habitual del Fabril.

El reflejo del buen trabajo en Abegondo

Miguel Figueira valora muy positivamente la trayectoria de la cantera del Deportivo en los últimos años. La participación del equipo coruñés en las rondas finales ha pasado de ser una situación excepcional a algo habitual. "Este es un trabajo colectivo. Hay que estar preparados para que cuando algún año no tengamos buenos resultados, saber que el trabajo que estamos haciendo de formación es positivo", expresa el técnico. Esta temporada, además, cuenta que al Deportivo juvenil le costó arrancar y tuvieron que dedicar "muchas horas" a poner en funcionamiento la maquinaria. "No empezamos como queríamos la temporada, no solo a nivel de resultados, sino que creíamos que el equipo no era suficientemente fuerte como para soportar situaciones adversas. Creo que fuimos trabajando con el departamento de psicología, muchos analistas del club, entrenadores... no fue fácil y ahora se están viendo los frutos".

Entre esos frutos están las recientes convocatorias de Mauro Valeiro a la selección española sub 17. El centrocampista, juvenil de primer año, se ha convertido en una de las grandes figuras del equipo: "Creo que es un premio muy merecido. En estos momentos es uno de los referentes. Que el equipo llegue a estas eliminatorias le da visibilidad a su trabajo. Para nosotros es una gozada tener a un representante de la sub 17, como Samu arriba o Raúl Lema que viene por detrás. Es un premio para todos en Abegondo".