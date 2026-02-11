0-1 | Un gol de Lucas Regueiro lleva al Juvenil del Deportivo a la ‘Final Four'

La cantera de Abegondo sigue reclamando su sitio entre los equipos punteros de España y lo hizo con su clasificación para la Final Four de la Copa del Rey Juvenil tras vencer al CD Tenerife (0-1) en un Heliodoro Rodríguez López que abrió sus puertas para la ocasión.

El escenario no arredró a jóvenes blanquiazules que, en un encuentro de menos a más, hicieron méritos para vencer y haberlo hecho antes de una manera más holgada. Ya en la primera parte Lucas Castro rozó el tanto, pero no fue hasta el segundo periodo, enteramente coruñés, cuando el equipo de Miguel Figueira activó el modo acoso y derribo y acabó doblegando la resistencia chicharrera.

Hubo primero un par de ocasiones, de Leandro Altieri y otra vez de Lucas Castro, que mandó en esta ocasión la pelota al palo, pero no fue hasta el minuto 70 cuando un activo Lucas Regueiro perforó la portería de Sosa. La jugada que le dio el triunfo y el pase a esa final, junto a Betis, Celta y Barcelona, nació en la banda derecha de un siempre incisivo Guille que sirvió el esférico al corazón del área para que el 6 blanquiazul no lo desaprovechase.

En los últimos veinte minutos no se libró de algún susto y de algún sudor, pero finalmente certificó un triunfo que le clasifica de nuevo para una fase final después de las que disputó recientemente en el Toralín (Copa de Campeones de 2025) y en el Reino de León (Copa del Rey de 2023). A esos instantes finales le añadió más incertidumbre una roja mostrada a Guille. El Barcelona ya le espera en esa semifinal que abrirá la fase final de marzo.