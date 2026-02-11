La RFEF investigará el uso del videomarcador en el Deportivo-Albacete

El Comité de Disciplina de la RFEF informó en su resolución de cada jornada que suele hacer pública los miércoles que acordó «la incoación de un expediente extraordinario, con el objeto de esclarecer los hechos denunciados (por el Albacete) y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse». Más allá de las quejas manchegas por el gol anulado por falta a David Mella, en el origen de esta investigación en marcha está «un uso indebido de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar, de este modo, la toma de decisiones», según la denuncia del Albacete, que la apoya en una supuesta vulneración del artículo 33 del Reglamento de Competiciones de la RFEF y que la amplía a más clubes del campeonato. Los hechos no fueron denunciados ni por el colegiado ni por los informadores federativos presentes en el encuentro, con lo que la RFEF escuchará a las entidades a ver qué ha sucedido. El Deportivo alegará y dará su versión de los hechos. En el caso de que la Federación dictaminase y sancionase al club coruñés por lo sucedido, el perjuicio no pasaría de una multa económica, que podía llegar, como máximo, a los 6.000 euros.

Los antecedentes

La victoria del Deportivo ante el Albacete trae cola a nivel arbitral. El encuentro se decidió con triunfo blanquiazul por 2-1, aunque el conjunto del Carlos Belmonte realizó varias alegaciones a la RFEF, LaLiga, y los órganos competentes a través de un comunicado en el que abordan diversos temas con los que se sienten perjudicados en las últimas jornadas. Dos de dichas peticiones afectan al duelo ante los blanquiazules. El club albaceteño mostró su disconformidad con el gol anulado a Víctor Valverde por falta sobre Mella, y también por el uso del videomarcador. Durante el encuentro, en las pantallas de Riazor se reprodujeron tanto la caída de Mario Soriano dentro del área, como la posible mano de Moreno que no fue señalada porque previamente el balón había tocado en la de Eddahchouri.

El Albacete hizo públicas una serie de peticiones a través de un comunicado. Entre varias polémicas de otros encuentros, "el gol anulado ayer en Riazor a Victor Valverde". Una decisión que "resulta muy difícil de comprender". Y añaden al escrito: "Nada más finalizar el partido, desde el Club, se trasladó al CTA nuestro malestar ante esta y otras decisiones del colegiado del encuentro de ayer, que entendemos son incompatibles con el trato equitativo que se debe mantener hacia los dos equipos".

En la acción, finalizando la primera parte, y todavía con 1-0 a favor del cuadro coruñés, David Mella se anticipa a Víctor Valverde, que carga al 11 y lo derriba, en una acción que señaló Mallo Fernández. El VAR no llamó a capítulo al trencilla.

Momentos antes, el Deportivo tuvo dos acciones que reclamó como posibles penaltis. La primera, una caída de Mario Soriano en el interior del área. La segunda, una mano clara de Moreno no señalada porque el colegiado consideró que, previamente, Eddahchouri impactó también el esférico con su mano, anulando por tanto el ataque.

Tras ambas situaciones, en el videomarcador del encuentro se repitieron de manera reiterada las acciones, algo que enfadó al público de Riazor. En especial, la mano. Eder Mallo no revisó en el monitor ninguna de las dos y el VAR no le llamó.

Para el Albacete, sin embargo, esto supone un incumplimiento del reglamento. Es algo que, consideran, han observado en más campos: "Hemos iniciado un proceso de reclamación ante los órganos competentes de la RFEF y de LaLiga acerca del incumplimiento del art. 33 del Reglamento de Competiciones de la RFEF por varios clubes que realizan un uso indebido de las imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios". El objetivo, cita el Albacete, es condicionar al estamento arbitral: "Con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones".

El reglamento

Atendiendo al Reglamento de Competiciones de la RFEF, su artículo 33, "De la transmisión televisada de partidos a través de pantallas o videomarcadores de los estadios", presente en el título V, apartado 'otras disposiciones', cita lo siguiente: "Tratándose de partidos correspondientes a competiciones de carácter profesional, podrán emitirse en directo o realizarse repeticiones de imágenes del encuentro que se esté disputando, a través de las pantallas o videomarcadores instalados en los estadios. En ningún caso, estará autorizada la emisión en diferido o repetición de jugadas que pudieran suscitar controversia sobre la interpretación o aplicación de las Reglas de Juego, sean contrarias al buen orden deportivo, inciten a la violencia, menoscaben o, de algún modo, afecten de forma negativa a la imagen, dignidad, autoridad y/o reputación de los de los árbitros del encuentro y/o de los/as futbolistas y demás partes intervinientes o sean susceptibles de provocar incidentes en el público".

Y concluye: "No quedarán comprendidas en el párrafo anterior aquellas imágenes o repeticiones proporcionadas, oficial y directamente, a través del Sistema de ayuda al arbitraje por vídeo (VAR), las cuales podrán ser emitidas con la finalidad de fomentar la transparencia y mejorar la información de los espectadores presentes en el estadio, en relación con el proceso de toma de decisiones por parte del equipo arbitral".