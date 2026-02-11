Fútbol | Deportivo
Samu, citado de nuevo con la selección sub 19
Disputará dos amistosos la semana que viene contra Noruega en Benidorm
Samu Fernández Leonardo vuelve a representar al Deportivo en la selección española sub 19. El central recibió una nueva llamada de Paco Gallardo para participar en dos partidos amistosos ante Noruega, la semana que viene, en Benidorm. El primero será el martes, día 17, y el segundo será el jueves, día 19. El canterano deportivista se ha convertido en un habitual de las categorías inferiores de España. Ya participó en la clasificación para el Europeo el mes pasado y, en diciembre, acudió a un torneo amistoso en Japón.
El naronés no es el único que lleva el blanquiazul a la roja. Esta semana también recibieron sus respectivas convocatorias Mauro Valeiro (selección sub 17) y Raúl Lema (sub 16). Valeiro, juvenil de primer año, disputará un torneo en Portugal tras participar con el Juvenil A en la Copa del Rey contra el Tenerife. Lema, todavía en edad cadete, disputará al final de la próxima semana u torneo de desarrollo de la UEFA en Turquía.
En la base femenina también hay citas internacionales. Lucía Rivas y Redru, jugadoras del Dépor Abanca B habituales en el primer equipo con Fran Alonso, participarán en una concentración de la sub 19 en Murcia la próxima semana. Por su parte, Michi Apóstol recibió la llamada de la selección absoluta de Venezuela. Disputará tres amistosos entre finales de este mes y principios de marzo en México. Se medirá al Cruz Azul, a la selección de Brasil y al América.
