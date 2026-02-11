Ximo Navarro y Sergio Escudero, la pincelada ‘treintañera’ de la nueva racha del Deportivo

El relevo en la portería en el primer partido de 2026 que colocó bajo palos a Álvaro Ferllo por Germán Parreño dejó al Deportivo casi huérfano de veteranos en su once tipo. José Ángel y poco más en una formación llena de talentos imberbes. Poco a poco en los últimos años, el club coruñés ha ido rejuveneciendo de manera consciente su apuesta, encaminada ante todo a primar el talento y a pensar en futbolistas con margen que le pudiesen valer en la élite. Esa tendencia se había extremado hasta desterrar prácticamente a los futbolistas mayores de 30 años de sus formaciones iniciales y cambios. En las últimas semanas dos de esos futbolistas llamados a poner el poso y sabiduría en el campo, a lucir calidad y templanza en los momentos calientes están reclamando su sitio. Se trata de Ximo Navarro y Sergio Escudero, que hasta ahora, para su desgracia, han pasado más tiempo esta temporada 2025-26 en una camilla o en un gimnasio que en un terreno de juego.

El pucelano y el andaluz, de hecho, estaban llamados a comenzar esta campaña en las formaciones titulares y a afianzarse en sus demarcaciones, pero los citados contratiempos físicos y la pujanza de Quagliata y la irrupción de Altimira en enero les han dejado, de momento, como una opción secundaria que, eso sí, crece semana a semana en la bolsa de valores de Hidalgo.

Y es que Ximo Navarro y Sergio Escudero se han afianzado en los dos últimos partidos (dos victorias) como recambios habituales de Hidalgo para darle un segundo aire al equipo coruñés en los minutos finales. Se da la casualidad de que el 2 y el 3 han protagonizado, además, un doble cambio por los otros dos laterales titulares que amenaza con convertirse un movimiento habitual en los últimos meses de esta temporada 2025-26. El ex del Valladolid, de hecho, ya tuvo un impacto directo en el encuentro ante la Cultural al meterle una pelota de oro a David Mella con la que forzó un penalti sobre la hora. En ese mismo encuentro, el primero de Ximo y el segundo de Escudero en su vuelta en 2026, el ex de Mallorca o Alavés protagonizó un puñado de carreras por la banda que a punto estuvieron de dar el gol de la victoria en el Reino de León.

Una semana después, el técnico de Canovelles volvió a recurrir a ellos y se convirtieron en activos en defensa para contener las acometidas del Albacete y para lanzar, con y sin balón, a los aislados atacantes blanquiazules. Ambos están listos para el servicio y para los roles que les asignen en los próximos meses.

Una tendencia imparable

Más allá de esta rebelión de Escudero y Ximo, el Dépor seguirá transitando ese camino que le llevó a subir a Segunda División con el propio Ximo, Pablo Vázquez, Pablo Martínez y Balenziaga (tres de cuatro en defensa) a ir rejuveneciendo todas las zonas del campo. Los otros dos treintañeros que figuran en la plantilla, además de José Ángel y los dos laterales, son Stoichkov y Herrera. Uno ha tenido una presencia intermitente y el otro no cuenta. Hasta Villares, con 29, ha dejado de ser titular indiscutible.