Fútbol | Deportivo
Yeremay se gana un hueco en el once de la jornada de Segunda
Su golazo ante el Albacete le garantizó un hueco entre los mejores
Yeremay ya no sorprende a nadie con sus virguerías. Su golazo para adelantar al Deportivo en el triunfo contra el Albacete fue el culmen de una actuación que le ha valido la presencia en el once de la jornada 25 de Segunda División. El canario volvió a ver portería y se consolida como el gran goleador del equipo y uno de los mejores de la categoría. Además, su condición de amenaza constante siempre pone sobre alerta a la zaga rival.
La estrella blanquiazul se ganó a pulso el reconocimiento de toda la categoría y la liga le ha entregado la banda izquierda en la mejor alineación del último fin de semana. Es el único jugador del Deportivo en un once en el que solo repiten jugadores del Racing de Santander, el Almería y la UD Las Palmas.
El equipo lo integran Andrés Fernández (Almería); Sergio González (Burgos), Manu Hernando (Racing), Alberto Jiménez (Castellón), Sergio Barcia (Las Palmas); Sergio Arribas (Almería), Gonzalo Melero (Leganés), Manu Fuster (Las Palmas); Andrés Martín (Racing), David Larrubia (Málaga) y Yeremay.
