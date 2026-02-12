Castellón-Deportivo, goles y espectáculo asegurados

Ese Castellón exuberante que en la primera vuelta hizo hincar la rodilla al Deportivo ha quedado marcado en la memoria del estadio de Riazor y del propio vestuario de Abegondo, pero la huella de los choques ante los blanquinegros en los últimos años va mucho más allá de ese fulgurante episodio del mes de diciembre. Están asegurados los goles, el fútbol ofensivo, la polémica y el drama que se acrecientan cuando el escenario es Castalia. Hay que estar preparado para todo y tener la mente abierta cuando la pelota rueda en el estadio de La Plana.

Y eso que el Deportivo y el Castellón estuvieron 34 años sin verse las caras en un campo de fútbol, a pesar de que sus enfrentamientos en Liga, desde 1929, superan ya el medio centenar. El club coruñés se instaló en la élite y los orelluts penaron por categorías que no honraban a su historia. Desde 1989 a 2023, nada; desde entonces, un torrente. Y en más en un estadio, Castalia, que ha visto 17 goles en tres partidos.

La reanudación de los Castellón-Deportivo arrancó con esa dramática vuelta de las semifinales del play off que dejó a los coruñeses sin ascenso tras ir a la prórroga, quedarse sin Mackay y vaciar una tonelada de lágrimas. 4-3 con tantos para De Miguel, De León, Yeremay, Lucas, Indias, Kuki y Cubillas. Los orelluts acabarían pasando a la final, pero también se quedarían sin subir a Segunda, porque el destino les tenía reservado ascender de la mano.

Y así se encontraron en la final de Campeones de Primera RFEF del ejercicio siguiente, el 23-24. No se jugaban nada y se dispusieron a disfrutar. Ya lo habían hecho en la ida de Riazor y en la vuelta no fue menos. El Castellón se puso por delante, nada más comenzar el duelo, pero un Lucas demoledor acabó ajusticiando al equipo local hasta certificar el 2-4 final. Doblete del coruñés y goles de Mella y Davo para ponerle la rúbrica a una temporada inolvidable.

Unos meses después y ya por fin en Segunda División, Castalia abría de nuevo las puertas para recibirlos y para que volviesen a deleitar a la grada. Como siempre, el encuentro empezó movido con un tanto de Yeremay Hernández. El equipo coruñés se las prometía felices, pero vio como, antes del cuarto de hora, Suero igualaba el encuentro en una jugada que enfadó sobremanera al club coruñés porque el colegiado no anuló la acción por una evidente falta previa a David Mella. Las quejas deportivistas se reprodujeron en las siguientes jornadas, a pesar de que los tantos de Vertrouwd y Pablo Vázquez dejaron el partido en un 2-2 final. Siete, seis y cuatro goles en tres citas en dos años y medio. El listón está alto.

Listos para una nueva batalla

El Deportivo es consciente del nivel de su rival, de lo que puede dar en un campo de fútbol, de los antecedentes en los Castellón-Deportivo y de lo que le espera en Castalia. «Diría que es el mejor equipo que pasó por Riazor esta temporada», aseguró Ximo Navarro sobre los blanquinegros: «Sabemos que vamos a tener que sufrir, porque es un equipo que está en una buena dinámica y que este fin de semana hizo otro partidazo ante un gran rival». El lateral andaluz, de vuelta tras una larga lesión, no ocultó que van a Castalia a «ganar» y que tienen la oportunidad de dar «un buen golpe» en la mesa.