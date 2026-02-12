Fútbol | Deportivo
La Federación Gallega estudia pedir la fase final de la Copa del Rey juvenil
La clasificación de Dépor y Celta motiva al organismo autonómico para organizar el torneo con el apoyo de los clubes | Busca una sede neutral y ve pocas opciones para Vigo y A Coruña
La Federación Galega de Fútbol (Futgal) estudia solicitar la fase final de la Copa del Rey juvenil. La clasificación, este miércoles, del Dépor y del Celta deja a Galicia con dos representantes en la lucha por la corona. En organismo autonómico se encuentra en fase de análisis y, si recibe el apoyo de ambos clubes, pedirá a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que la sede de las semifinales y la final sea en territorio gallego.
El ente federativo prevé tomar una decisión en las próximas horas y estima mandar la solicitud próximamente. Aunque en un principio parecía que la fase final se iría hacia Aragón, la sede todavía no está confirmada y Galicia se postula como sería candidata al tener a la mitad de los clasificados. Además de Dépor y Celta, este miércoles consiguieron su pase a la pugna por el título el Barcelona y el Betis.
La propuesta de Futgal, si finalmente sale adelante y presenta su candidatura, pasa por una sede neutral que no sea ni en Vigo ni en A Coruña para evitar discrepancias entre ambas aficiones. Solo se quedaría en una de las dos ciudades si el otro club aceptase esa circunstancia.
Las posibles sedes
Las alternativas que se barajan por encontrar un terreno de juego con césped natural que tenga capacidad para albergar tres encuentros en un corto período de tiempo. No obstante, también estudian si la RFEF permitiría utilizar más de una sede para acercar las semifinales a Vigo y A Coruña, respectivamente, y, luego, celebrar la final en un estadio completamente neutral. Esta decisión requeriría la aprobación del organismo nacional.
Las exigencias de contar con un césped natural que pueda acoger tres partidos en muy pocos días reducen el abanico de posibilidades. Además, también deberá contar con el visto bueno de los clubes que cedan las instalaciones para esta competición. No ven viable el Vero Boquete de San Lázaro, en Santiago, aunque todavía no descartan ninguna posibilidad.
No es la primera vez que Galicia organiza esta fase final. Hace cuatro años, en 2022, el título se decidió en el Anxo Carro de Lugo. El Real Madrid se impuso al Espanyol (1-2) en una edición en la que el Celta, clasificado, cayó en semifinales ante los catalanes.
