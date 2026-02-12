Massimo Benassi: "No quiero sentirme reconocido, estamos para dejar el club mejor que antes"

Acaba el mercado de invierno. ¿Da tiempo a tomarse un respiro?

Descansar poco, pero muy contentos. Se están dando los pasos que hace dos años se habían definido y realmente estamos muy satisfechos con todo lo que estamos viendo en el club, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de proyecto y de instalaciones, que es algo que nos orgullece mucho.

¿Y con los fichajes?

Los fichajes bien. Eran objetivos que teníamos claros desde el principio. Es un trabajo en equipo, que por supuesto está encabezado por la figura de Fernando Soriano, pero donde Juanjo Expósito y Nacho Rubido también son figuras clave en todo lo que es el trabajo de mercado. No solo en esta sesión de mercado, sino también a nivel de las anteriores.

Ha sido un mercado a dos velocidades...

Para nosotros, sobre todo en las últimas sesiones de mercado, lo que se ha trabajado con Fernando, con Juanjo Espósito, con Nacho Lourido, que son un poco las áreas que dan soporte a la dirección del club, un poco la de ojeadores y la parte de tecnología y datos. Realmente, una vez que ellos detectan el objetivo, todas las áreas del club, desde la económica a la legal, apoyan en este proceso. Lo que pasa es que los tiempos los marca el mercado; desafortunadamente, no los marcamos nosotros, pero es lo que hay, hay que saber convivir con eso. Sí que las situaciones de Ferllo y de Alti estaban bastante más claras por sus clubes de procedencia y la de Riki tuvimos que tener un poco más de paciencia, pero conseguimos lo que era el objetivo.

"Llevamos un año intentando fichar a Riki, fue el más complicado con Loureiro"

¿Cuánto tiempo llevan detrás de él?

Un año, llevamos un año. En enero del 2025, fue cuando le presentamos la primera oferta oficial a Albacete. No hubo forma de llegar a un acuerdo, en verano tampoco hubo forma de llegar a un acuerdo y, en los primeros días de enero, informamos al Albacete de que habíamos llegado a un acuerdo formal con el jugador para la temporada 26-27. Ahí empezamos a negociar el traspaso que, finalmente, se cerró en los últimos días del mercado.

¿Fue el más complicado de esta temporada?

También el de Loureiro fue un poco largo, esos dos.

¿Cuánto esfuerzo que no se ve ha hecho Riki para estar hoy en el Deportivo?

Riki y su entorno estuvieron y fueron fundamentales para que se pudiera hacer la operación. Realmente, sin una voluntad tan clara del jugador, habría sido imposible alcanzar ese acuerdo en este mes de enero. Él fue fundamental y su deseo y sus ganas de llegar al Dépor cuanto antes fueron fundamentales. Nosotros, obviamente, encantados de poder cortar con él y de ver que también, cada vez más, se entiende y se percibe la importancia del proyecto y de todo lo que se está haciendo y se viene haciendo. Se valora.

"Creímos que no era una necesidad fichar a un delantero"

¿Por qué no ficharon a un delantero?

Porque fue lo que hemos hablado con todas las personas involucradas en el mercado y en el día a día de los equipos. Tenemos a Zaka; tenemos a Mulattieri, está Stoichkov, que puede jugar allí; tenemos a Bill, que para nosotros es un jugador con mucho potencial. No era una prioridad ni creemos que fuese una necesidad.

¿Es la mejor plantilla de Segunda División?

Yo creo que el trabajo que se hizo fue muy bueno por parte de la dirección de fútbol y de las personas que han sido encargadas de hacer la plantilla para esta temporada. El campo dirá si es la mejor plantilla o no, pero sí que para nosotros es importante construir unas bases. Si no es este año (el ascenso), no se va a acabar y no se va a tirar todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, eso se ha conseguido. Hay muchos jugadores en propiedad, los que no son en propiedad, se tiene opción sobre ellos; para nosotros lo importante es eso: programar, planificar dentro de una sostenibilidad económica y un presupuesto, obviamente.

No se han marchado futbolistas importantes, pero ¿cree que el adiós momentáneo de Rubén López puede debilitar el mensaje de club de cantera?

Hay que verlo en global. Nosotros tenemos a varios canteranos que ya están asentados en el primer equipo, jugadores que están en el Juvenil o el Fabril que entrenan con bastante continuidad en el primer equipo. La dirección de fútbol se sienta con todos los jugadores, en ese caso con Rubén, y se toma una decisión conjunta. Yo creo que ahí se tomó la decisión que todas las partes creían que era la mejor en ese momento.

"Mientras los jugadores se quieran quedar y el Dépor los vea importantes, va a ser difícil que alguien salga"

El verano fue movido con Yeremay y más jugadores. ¿Cómo fue, en ese sentido, este mes de enero?

Fue tranquilo. Ahí realmente el club siempre ha tenido y ha transmitido su idea muy clara. En estos últimos años el Deportivo no ha sido un club vendedor, ni es lo que queremos ser, sino que queremos seguir construyendo con nuestras bases muy sólidas. Mientras los jugadores se quieran quedar aquí y el Deportivo quiera que estos jugadores sean una parte importante y fundamental del proyecto, va a ser muy difícil que salgan.

¿Dejó el verano algunas lecciones para saber capear ese tipo de temporales?

Realmente con todos los jugadores creo que tenemos una relación muy clara y directa, no ha habido en ningún momento ni malos entendidos ni presiones, ni por agentes ni por el entorno de los jugadores. Es el club y es el proyecto que queremos. Si para nosotros un jugador es importante, está claro que se pueden dar situaciones donde el jugador nos pida salir. Pero creo y puedo decir tranquilamente que hasta hoy, por lo menos desde el verano de 2023, no hemos llegado a esta situación con ningún jugador que tenemos en la plantilla.

Massimo Benassi / CARLOS PARDELLAS

En verano rechazaron ofertas por jugadores importantes que llegaban a un montante de 60 millones de euros. ¿Se llegó a este punto en este mes de enero?

No, no, porque también en el mercado los clubes van entendiendo un poco lo que es el proyecto del Deportivo y no es un tema de que no se necesite un ingreso u otro. Simplemente que es una cuestión para nosotros de planificación. En nuestra planificación ahora mismo no está y no se prevé unas ventas masivas de jugadores, porque ese no es el proyecto. A lo mejor llegará el momento en el futuro, pero ahora mismo tenemos muy claro lo que queremos construir y lo que estamos construyendo.

¿Sirve esa rotundidad para que el Sporting no intente cada tres días llevarse a Yeremay u operaciones de ese tipo?

Siempre lo intentan, nunca se cansan. Al final son las ventanas y los días de las ventanas son los que son. Pero está claro que, después de la temporada pasada y lo que está pasando en el campo esta temporada, cada vez más los clubes entienden que hay momentos y momentos. Ahora mismo la percepción que hay del proyecto del Deportivo es muy clara.

"Mi contrato es indefinido y hasta que el Dépor quiera, yo voy a estar aquí"

¿Es su relación con Yeremay especialmente cercana?

Hay afinidades también con otros jugadores, que a lo mejor también el tiempo te genera y vas desarrollando. Ya con varios es la tercera temporada juntos. A lo mejor durante la semana no pasas mucho tiempo con ellos, pero pasamos muchísimo más tiempo entre nosotros que con nuestras familias (se ríe). Y entonces realmente se van generando esos vínculos. También ese es el club que somos ahora y el club que queremos ser. Muchas veces en el mundo del fútbol se nos olvida que los jugadores son personas y que realmente también tenemos que cuidar esa parte más humana, esa parte fuera del campo y esa parte que cuando acaba el partido y durante la semana no se ve, probablemente es la más difícil de manejar en el mundo del fútbol.

¿Cómo ve a Yeremay después de todo lo que ha vivido en los últimos meses?

Está muy tranquilo. Tenemos que hablar de él dentro del campo, como jugador y ya se está demostrando el jugador que es. Gracias también a todo el trabajo que el club ha hecho durante estos años, con todas las instalaciones y todos los medios que se han puesto a disposición de él y el trabajo que están haciendo el cuerpo técnico y todos sus compañeros. Si un jugador rinde, muy pocas veces es mérito solo del jugador, también tiene un entorno, tiene una familia, tiene un club, unas instalaciones, unos compañeros, un cuerpo técnico que apoyan ese desarrollo.

"¿Yeremay? Los clubes nunca se cansan de intentarlo, pero ya entienden que hay momentos y lo que es el proyecto del Dépor"

Y en el campo, ¿cómo lo está viendo? Él mismo ha dicho en algunos momentos de la temporada que le estaba costando encontrarse...

Bien, normal. Todo lo que trabajamos diariamente con los diferentes departamentos del club también da una cierta estabilidad al jugador porque parte de la inversión o del gasto que hacemos no es solo en las instalaciones en sí, sino también en cuidar su salud mental, en cuidar su nutrición, en poco todo lo que afecta el rendimiento de los futbolistas.

¿Va a ser jugador del Deportivo la próxima temporada?

Sinceramente, no pensamos en eso, porque realmente también creo que sería un error. Tenemos una planificación que va mucho más allá de un jugador y que para nosotros lo fundamental es esta temporada y, antes de esta temporada, el partido este fin de semana contra el Castellón, estamos centrados en eso. No lo digo por decir, es que realmente creo que sería un error pensar en lo que va a ser el verano, en lo que va a pasar porque pueden pasar tantas cosas...

¿Es Antonio Hidalgo la persona y el entrenador que esperaba cuando lo contrató?

Sí, realmente hasta mejor, obviamente, porque todos somos personas y también hay que transmitirle esa confianza en el día a día, también cuando hay mucho ruido alrededor, que en el mundo del fútbol siempre lo va a haber y sobre todo en el cargo del entrenador, del jugador, del director deportivo y todos estos cargos más expuestos a los focos. Con Antonio estamos encantados. Hay una relación magnífica, hablamos, yo mucho, Fernando muchísimo más, pero estamos encantados porque para nosotros esto va de crecer juntos y como aquí nadie cree que es ni el mejor entrenador ni el mejor jugador que hay en la categoría, pues es muchísimo más importante poder sentarnos y tener una conversación franca y directa; eso es lo que pasa siempre y lo que estoy seguro que seguirá pasando.

Massimo Benassi / CARLOS PARDELLAS

Con la deriva del final de la temporada pasada, dio la sensación que buscaban a alguien como carácter y liderazgo para el banquillo. ¿Cumple también en esos parámetros?

El entrenador siempre tiene que ser un líder, es un líder por definición. En el caso de Antonio, era una de las cualidades de las que se buscaban, pues ese trabajo diario que nosotros aplicamos en todos los departamentos, pues también en la parte deportiva, a nivel de cuerpo técnico y de jugadores, es algo que se ha valorado mucho. Él, con su cuerpo técnico, son unos trabajadores incansables, que eso es lo que creemos que nos va a hacer mejores, a todo el club, y nos va a acercar muchísimo más a los objetivos que queremos conseguir.

¿Cómo enjuicia la trayectoria del equipo? ¿En qué punto lo ve?

Todo es un proceso. Hemos hecho una pretemporada que creo y puedo decir que a todas las personas que formamos parte del club nos encantó, no hablo solo de la parte deportiva. Hemos podido vivir momentos donde hemos estado mucho tiempo juntos y poniendo sobre la mesa ideas y posibles soluciones a carencias que se habían detectado. Eso nos permitió tener muchísimas más dinámicas positivas dentro del club. A veces se nos olvida que el rival juega también, que quiere ganar y si juega contra el Dépor, quiere ganar aún más, y realmente creo que estamos en el camino. Tenemos que disfrutar del camino, tenemos que tomarnos estas etapas, que son los partidos, y realmente también tomarnos tiempo para pensar y valorar lo que se ha conseguido y cómo vamos a conseguir lo que queda.

¿Hay tanta ansiedad y expectativa que no se valora el camino o lo que se va consiguiendo?

Sinceramente no sé si se valora o no, porque nosotros tenemos que hacerlo de forma interna y con cada departamento, pero también somos conscientes de que la exigencia en el Dépor siempre va a ser lo máximo y va a ser muy alta. Es algo que tenemos asumido, trabajamos para eso, para conseguir lo máximo a final de temporada. No nos hemos escondido nunca. Simplemente que también tenemos muy claro cuál es el proyecto y cuál es la hoja de ruta para que eso sea sostenible en el largo plazo y que no llegar a lo máximo a final de temporada no quiera decir que luego haya que tirar todo lo que se ha hecho hasta ese día.

¿Seguirá Yeremay tras el verano? Sería un error pensar ahora en eso, una planificación que va mucho más allá de un jugador"

¿Le gusta cómo juega el equipo?

Yo intento meterme en el fútbol y en la parte técnica lo menos posible. No lo hago porque tenemos personas que son profesionales en lo suyo y para nosotros son los mejores porque están aquí. Ni quiero valorarlo ni lo valoro porque creo que no es mi labor. Eso sí, el fútbol profesional va de resultados y es lo que tenemos que valorar nosotros como consejo.

¿En qué punto ve a Charlie Patiño y a Samuele Mullatieri y sus procesos de adaptación?

Nos olvidamos muchas veces de que son personas que vienen de otro país. Hay personas que lo viven de una forma u otra y hay personas que se adaptan muchísimo más rápido que otras. Hablaba antes de otros jugadores (Yeremay), con ellos también hay mucha cercanía, yo con ellos no hablo de fútbol. El caso de Charlie, nosotros creemos que la temporada pasada no tuvo las oportunidades que podía haber tenido, también en parte porque cuando él llega la adaptación para él es un poco más complicada. Yo creo que ahora mismo él está muchísimo mejor que la temporada pasada a nivel personal y es un jugador que para nosotros es importante y que ojalá en los minutos que tenga y los partidos que pueda tener, pueda demostrar todo su nivel, creo que tiene muchísimo más que demostrar. Lo mismo, Samu Mulattieri. Él demostró mucho en Italia. Si no me equivoco en las últimas tres temporadas, creo que ascendió dos veces a la primera división y es un jugador que nos ha dado y nos va a dar muchísimo. Lo mismo. Entre un país nuevo, un idioma nuevo, una adaptación, a veces cuesta más y otras veces cuesta menos, pero estamos encantados de poderlos tener aquí. También fueron situaciones donde en su momento en el mercado, había mucha competencia, los conseguimos y encantados de tenerlos aquí.

¿Cómo son las opciones de compra por Mulattieri y Gragera?

Son objetivos y logros para que sean obligatorias. En el caso de Mulattieri sí que también, queriendo, tendríamos una opción, pero son situaciones que no es el momento de valorarlas. Será al final de temporada.

"¿Cómo juega el equipo? No lo valoro, intento no meterme en fútbol. Pero el fútbol profesional va de resultados y es lo que debe valorar un consejo"

Abegondo, ampliación de capital... Les han ocupado más obligaciones en los últimos tiempos...

Todas esas iniciativas ponen en valor y evidencian una vez más, si hiciera falta, el compromiso que tiene el presidente con el club, con la ciudad y con este proyecto. Por supuesto que para nosotros es algo fundamental para seguir dando pasos hacia la profesionalización, pero también hacia el crecimiento del club, entendiéndolo como proyecto a 360 grados, no solo a nivel deportivo, porque al final Abegondo, aquí para nosotros, todo lo que es y lo que supone para nosotros Abegondo y el Depor Training Center, pues es fundamental de cara al día a día, pero también de cara a futuro. Hemos conseguido traer aquí a toda la plantilla, también a la no deportiva, que es algo que ha sido fundamental, una de las decisiones más importantes que hemos tomado en los últimos años. Poder hacer que todos los trabajadores vivan y respiran o puedan respirar Dépor todos los días, y no solo me refiero al primer equipo masculino, sino también al Fabril, al Dépor Abanca, a todo lo que es el trabajo de cantera y las personas que están trabajando por y para la cantera todos los días, es algo fundamental.

Massimo Benassi / CARLOS PARDELLAS

A riesgo de poder perder algo de arraigo porque la sede del día a día no esté en A Coruña...

Para nosotros es todo lo contrario, realmente. El Dépor es A Coruña, el Depor es el deportivismo y eso va a seguir siendo siempre así, independientemente de lo que pase con las personas que están aquí. Para nosotros era importante acercar todo el trabajo del día a día a las plantillas deportivas y, sobre todo, que toda esa inversión que se ha hecho y se está haciendo y se seguirá haciendo, pues capitalizarla también de una forma donde poder trabajar todos los días esa cultura del club y aceptarles al día a día.

Se están convirtiendo las ampliaciones de capital por altas cantidades en algo casi cotidiano...

Seguramente es algo cotidiano, seguramente es una demostración de lo que el presidente está comprometido con este proyecto. Y cuando hablo de proyecto, no hablo solo de la parte deportiva, porque se están haciendo unas inversiones en el Depor Training Center de Abegondo, se están haciendo unas inversiones en el estadio, por primera vez en la historia el Dépor va a tener un museo propio. Todo eso creo que es una demostración cotidiana, en el día a día, del compromiso que hay por parte del presidente y del consejo.

Son cifras potentes en poco tiempo. ¿El aficionado es consciente? ¿Lo valora?

Yo creo que se valora muchísimo el esfuerzo que se hace a nivel de club y, sobre todo, el compromiso que hay en dotar de las mejores herramientas al Dépor y, sobre todo, que creo que se ha entendido y se entiende perfectamente dónde quiere estar el Deportivo en el futuro y cómo quiere hacerlo. De una manera sostenible, con una hoja de ruta muy clara y paso a paso.

"Patiño y Mullatieri fueron dos jugadores por los que tuvimos mucha competencia en el mercado y los conseguimos"

¿Estas ampliaciones constantes son la manera también de tener músculo en el mercado de fichajes?

Depende, la ampliación de capital en sí no te impacta el 100% ni el 50%, ni mucho menos en el límite salarial.

El 25%, ¿no?

El 25% de tu cifra de negocio. No es una herramienta que se utiliza para aumentar el límite salarial, es una herramienta que se utiliza para dotar el club de estabilidad financiera y, sobre todo, en este caso poder seguir con todo el plan de inversiones que hay planificado.

"A Fernando Soriano le queda un año de vinculación, pero la voluntad del Deportivo es seguir mucho tiempo con él"

El dinero invertido es un indicador, pero ¿algún detalle que revele esa implicación diaria de Juan Carlos Escotet?

El presidente es un presidente muy presente, obviamente. Nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con él, aprender muchísimo de su trayectoria y su experiencia, y tenemos la suerte de que él esté involucrado en este proyecto. No tengo ninguna duda de que su presencia aquí nos hace mejores profesionales a todos, pero que seguramente hace al club mejor.

Cuando suba a Primera División, el Dépor no se va a detener ahí, ¿no?

La exigencia tenemos clarísimo que es muy alta, siempre va a ser muy alta y nosotros somos los primeros que no nos queremos conformar. Cuando ascendimos de Primera RFEF a Segunda División, sabíamos que esa primera temporada era importante para asentar el proyecto. Tenemos que hacerlo paso a paso, de forma sostenible, con una planificación. No podemos pensar que, ahora estamos en Segunda, todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí se nos pueda olvidar. No nos tenemos que olvidar que en el verano de 2023 estábamos en una situación complicada en Primera RFEF, en el invierno de 2023 estábamos para descender a Segunda RFEF. Todo eso nunca se nos tiene que olvidar y siempre tenemos que ir con pies de plomo hacia el siguiente objetivo.

"Juan Carlos Escotet es un presidente muy presente, nos hace mejores a nosotros y al club"

¿El objetivo entonces, tras asentarse, era zona media de alta y europea?

Si no recuerdo mal el último año que el Dépor estuvo en Primera fue en la 17-18, la Primera División ha cambiado mucho. Es un tema que no me gusta hablar porque realmente no estamos ahí y no podemos pensar como si estuviéramos allí porque estamos en Segunda División. Tenemos que jugar contra el Castellón y eso es lo que no se nos va a olvidar nunca. El día que estemos no se nos va a olvidar nunca el verano de 2023.

¿En el Dépor hay conjugar su historia con su pasado reciente?

Eso no se nos puede olvidar y lo tenemos clarísimo.

¿Cuándo se inaugurará el Museo?

Está cerquita, esperamos que sea muy pronto, esta mañana tuvimos una visita de Urbanismo que creemos y esperamos que el informe sea favorable y es favorable. En cuanto ese trámite burocrático se tramite por parte del consejo, estamos listos.

¿Por ustedes podrían abrir mañana?

Correcto, así es.

¿Han podido avanzar en el proyecto que tienen para rehabilitar la Torre de Marathón e instalar un ascensor?

Desde noviembre Patrimonio (Xunta de Galicia) ha autorizado el proyecto de la Torre y desde noviembre el Concello tiene toda la documentación para autorizar la reforma de la Torre y estamos a la espera. El proyecto y la autorización están todo ok.

Massimo Benassi / CARLOS PARDELLAS

Los clubes cada vez se nutren más de ingresos extras generados en torno a sus estadios en actividades de ocio. ¿Hay algo proyecto más o van a avanzar algo más en ese sentido?

Lo primero el museo y el tour del estadio para nosotros es algo clave en el proyecto porque es la primera vez en la historia que el club va a tener un museo propio. Creo y puedo decir que vamos a ser en Galicia el único museo deportivo que va a tener el título oficial de museo, eso es algo que para el Dépor, el deportivismo y la ciudad de Coruña es y será muy importante. De ahí sobre el tema del estadio, antes me preguntabas de las ampliaciones de capital, realmente lo que sí impacta 100% en el límite salarial, son los ingresos de comerciales o eventos o estos tipos de cosas. Sí que para nosotros hay toda la intención y el objetivo de mejorar esa área, no sólo por un tema económico, también para ofrecer y poder dar a la ciudad, también otros tipos de entretenimiento. Un museo o un tour creemos y sabemos, por nuestros estudios de mercados, que el museo del Dépor va a ser un atracción en la ciudad. Realmente por un estudio que nos ha pasado La Liga recientemente, a través de la oficina del club, el Dépor genera poco más del 3% del PIB de A Coruña, que equivale a poco más de 260 millones de euros anuales. Por todo eso para nosotros es importante que la ciudad pueda tener toda esa aportación.

¿Hay planes concretos para los arcados de Riazor y para las antiguas oficinas de la plaza de Pontevedra?

No, no hay planes definidos, son situaciones que los diferentes departamentos del club están tratando, pero estamos viendo lo que es el nivel y la ambición en el Dépor Training Center en Abegondo, en el museo, en el tour del estadio. Si hacemos las cosas, las vamos a hacer bien.

¿Cuentan con algún tipo de información sobre el proyecto de reforma de Riazor para el Mundial 2030?

Seguimos sin tener información. Es algo que, al final, no depende de nosotros. Se habla del Mundial y se habla del estadio y realmente lo que evalúa FIFA es una candidatura de ciudad, donde nosotros no tenemos nada que ver con el transporte, con los aeropuertos y con todo lo que son los puntos de la candidatura. Esta es la situación. Hace más de un año ya comuniqué las preguntas que hemos hecho al Concello y desde entonces no tenemos ninguna nueva información. Nosotros seguimos con nuestra planificación.

"El museo está cerquita. ¿Abrir mañana? Por nosotros sí, falta un trámite burocrático"

Más allá del proyecto del Mundial, que ha generado roces. ¿Ven reconducible la relación con el Concello?

Por supuesto. Nosotros en ningún momento nos negamos al diálogo, el respeto institucional siempre, por nuestra parte, va a ser va a ser máximo. Para nosotros es fundamental tener unión, no sólo con el deportivismo, sino con todas las instituciones con las que el Deportivo tiene que trabajar y, por nuestra parte, la abertura es total.

¿Van a adecuar el nombre del club al topónimo?

Se lanzó una encuesta al deportivismo y los diferentes departamentos del club, como se analizan otros proyectos, también se está analizando esto... El año del 120 aniversario va a tener muchísimos eventos, historias y situaciones, donde vamos a ver también todo el trabajo que se ha estado haciendo durante los últimos años. No somo ajenos a absolutamente nada.

¿Es una posibilidad que está encima de la mesa?

Correcto.

Hace unos días hubo una reunión de peñistas con el club para mostrar cierto malestar con cómo se estaba llevando la animación en las previas de los partidos. ¿Qué sacaron? ¿Qué iniciativas se han adoptado?

Somos receptivos, obviamente yo en primera persona no estoy en esas reuniones, hay personas en el club que se encargan de eso. Hay errores que se cometen, que se asumen, yo en primera persona. Los departamentos que están involucrados en eso se sentaron, analizaron, analizan, siguen analizando, siguen trabajando, se equivocan, se van a seguir equivocando y eso es parte de lo que tenemos que hacer: escuchar, trabajar, corregir y seguir mejorando lo que es el club.

"En noviembre Patrimonio autorizó el proyecto de la Torre de Marathón y desde entonces el Concello tiene toda la documentación"

¿Cuál es la relación ahora mismo del Deportivo con Liga? Quedaron muy deterioradas tras el caso Fuenlabrada...

Yo no quiero ni valorar ni comentar sinceramente lo que han sido las situaciones anteriores a nuestra llegada aquí porque no es correcto ni creo que tengo toda la información para hacerlo. Lo que puedo decir es que sí, que obviamente nos dedicamos constantemente a mejorar todo tipo de relaciones con cualquier tipo de institución, no solo La Liga, sino también la Federación. Somos asembleístas desde hace más de un año. La relación con todas las instituciones del mundo del fútbol es magnífica y queremos que sea aún mejor, esto es un poco el objetivo.

Tebas es un protagonista importante en el fútbol español y también fue alguien referencial en lo ocurrido en 2020. ¿Cómo se congenia eso?

Yo creo que el Deportivo es un club muy importante del fútbol español, hay nueve clubes que han ganado la Liga y el Dépor es un club campeón y que ha ganado una liga, eso no se nos tiene que olvidar nunca ni a los que estamos dentro ni a los que están fuera. Desde ahí lo que intentamos es mejorar todo el movimiento del fútbol, no solo en la Liga, hemos estado presentes en European Football Clubs, la asociación de clubes, y estamos presentes ahí. Hay muchísimas instituciones y foros donde queremos estar presentes y cada vez más vamos a estar más presentes, porque lo que queremos es que el Dépor vuelva donde tiene que estar no solo en el campo, sino también fuera del campo.

"¿Adecuar el nombre al topónimo? Hubo una encuesta, no somos ajenos, se está analizando... El 120 aniversario va a tener muchísimos eventos"

¿Y con la Federación? Da la sensación de que les escaman algunas decisiones arbitrales o designaciones...

Realmente hay un diálogo constante con todos los estamentos de la Federación, no estamos incómodos en absoluto con nada y la relación con la Federación es magnífica.

¿Cuándo le ofrecieron la dirección general en 2023 visualizaba el Dépor de hoy?

No es un tema personal, yo muchas veces internamente, cuando nos sentamos siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Estamos muchísimo mejor de cómo estábamos en el verano de 2023 y ese es el objetivo. Ahora estamos en febrero de 2026 y, dentro de dos años, en febrero de 2028, tendremos que decir que estamos muchísimo mejor de cómo estábamos en febrero de 2026. Esa la clave de nuestro día a día.

¿Se acuerda cuándo y cómo le ofrecieron el cargo?

Me acuerdo, me acuerdo. De hecho, mi pareja aún me lo recuerda porque teníamos que ir a un concierto y, por suerte, estaba su hermano aquí. Desde ahí ya no me ve en casa, pero es lo que toca. Fue un momento muy bonito, muy duro, no voy a mentir. Fue muy duro, sobre todo, los primeros meses. Ahora creo que estamos y tenemos la suerte de poder disfrutar de todo lo que hemos construido en estos años.

¿Animación en el estadio? Hay errores que se cometen y se asumen, somos totalmente receptivos"

¿El mejor y el peor momento?

El peor fue entre ese partido contra el Barcelona B en Barcelona porque realmente veníamos de semanas muy malas y, en ese momento, sí que nosotros teníamos muy clara la hoja de ruta, pero los resultados en el campo no estaban acompañando. Lo que conseguimos desde ahí, también sentándonos y mirándonos a la cara, fue lo que logramos esa temporada. El mejor momento, entre otros. fue el ascenso que vivimos ese verano, pero creo que este último verano pasado, esa pretemporada en Inglaterra, el poder hablar entre nosotros de muchas cosas con claridad; esa semana que pasamos en Bilbao nos sirvió mucho, sirvió al equipo y es el espíritu que nunca tenemos que perder y siempre tenemos que recordarlo.

¿Y el adiós de Lucas cuando le señala?

El jugador manifestó una intención muy clara, nosotros asumimos su voluntad y se produjo una salida, eso fue lo que pasó y, después eso, lo que siempre hemos dicho: desearle toda suerte del mundo.

¿Se siente querido o reconocido por el deportivismo?

No quiero sentirme reconocido. La realidad es que estamos todos aquí para dejar un club mejor de cómo nos lo hemos encontrado el día anterior y esa es la realidad.

¿Tebas? El Dépor es un club campeón y no se nos puede olvidar a los que estamos dentro y a los que están fuera. Buscamos mejorar la relación con todas las instituciones"

¿Le mueve el deber o la profesionalidad que el refuerzo externo?

No es la profesionalidad, es la pasión. Nosotros estamos muchas veces fuera de casa, vemos muy pocos a nuestras familias y la realidad es que todos los trabajadores que están en el club, si no tuvieran esa pasión por el trabajo que tenemos, sería imposible, porque echamos aquí muchísimas horas y no se trata de reconocimiento. El reconocimiento es más algo exterior, nosotros al final estamos aquí por la pasión que tenemos por el Dépor y por todo lo que eso genera.

¿Hasta cuándo tiene contrato Massimo Benassi? ¿Hasta cuándo seguirá?

Mi contrato es indefinido y hasta que el club y el Dépor quieran, yo voy a estar aquí, porque estamos encantados de estar aquí. Ya son cuatro años que vivo en A Coruña, me parece una ciudad increíble. Aunque llueva, de donde vengo yo y de donde soy, pues llueve parecido, o sea que no es algo que me afecte. Esa es mi situación en el club, estoy encantado de estar aquí y ojalá pueda estar aquí mucho tiempo.

A Fernando Soriano le queda un año de contrato, ¿no?

Sí, le queda un año más, pero él siempre creo que lo ha dicho públicamente: al final los contratos son las voluntades dos partes. La voluntad del Deportivo es seguir mucho tiempo con él y con su equipo. Estamos encantados con el trabajo de Fernando, congenia y trabaja perfectamente con todos los departamentos del club. Puedo decir que es muy querido por todos los trabajadores del club. Lo de venir aquí a Abegondo y poder tener ciertos tipos de vivencias es él el que muchas veces fomenta esos tipos de encuentros y estamos encantados; eso tiene que ir a más y, sobre todo, no podemos olvidarnos de todo el trabajo que se ha hecho para llegar hasta aquí él trabaja muy bien con Nacho Lourido y su departamento. Es algo que para nosotros es importante: crear y generar esa cultura del club.

"Cuando me ofrecieron el cargo de consejero delegado, fue bonito, pero también muy duro, sobre todo los primeros meses. Ahora disfrutamos"

Hace unos meses en un plan estratégico se daban cuatro años para subir a Primera, pero da la sensación de que han pisado el acelerador para que sea esta la temporada. ¿Es así?

Cada temporada vamos a estar peleando por lo máximo en esta categoría, esa es la realidad. Los plazos, si se pueden acortar, perfecto, pero los pasos que se han dado en este último año y medio son los de un club ambicioso y los de un club que ya es referente en muchas cosas en el fútbol español y que lo va a ser cada vez más.

Que la única vara de medir al trabajo no sea un ascenso...

Es que realmente hay muchas más cosas que nosotros valoramos y no queremos que este proyecto sea medido solo por un resultado de un primer equipo masculino.

Pero el aficionado lo que quiere es ganar...

Todos queremos ganar, todos queremos ganar todos los partidos, pero tenemos que ser conscientes de que también hay rivales, también los otros compiten. Lo que tenemos que tener claro es el proceso, en cómo vamos a poder conseguir ese objetivo.