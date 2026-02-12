Millene pasa por el quirófano y dice adiós a la temporada

Millene Cabral dice prácticamente adiós a la temporada. La delantera del Dépor Abanca sufrió una luxación acromio clavicular el pasado mes de enero en el encuentro contra el Tenerife. Tras casi un mes, la brasileña pasó esta semana por el quirófano para reparar el daño. El club estima que la jugadora estará en reposo durante al menos 14 semanas, más de tres meses, antes de comenzar la recuperación para regresar a los terrenos de juego.

«Estará de baja un tiempo considerable», adelantó el técnico del Dépor Abanca, Fran Alonso, pocos días de que la brasileña tuviese que abandonar el duelo contra el conjunto tinerfeño. Millene ha tenido un viaje de idas y venidas con las lesiones en los últimos tiempos que le impidieron estar al cien por cien al inicio de la temporada. Con el paso de las jornadas, logró hacerse un hueco en los planes y en los onces iniciales del entrenador. Aportó tres dianas, todas claves para sumar empates ante el DUX Logroño, Atlético de Madrid y el propio Tenerife, antes de caer lesionada.

El Dépor Abanca tendrá que afrontar las once jornadas que restan de la Liga F sin ella. Fran Alonso cuenta con Marisa y, sobre todo, Espe Pizarro para tomar las riendas del ataque. La uruguaya, ya recuperada de las molestias físicas que la lastraron en la primera mitad del curso, ha sido una revolución en la parcela ofensiva. Suma cuatro goles en los últimos tres encuentros y ha ayudado a asentar al conjunto blanquiazul en la zona tranquila de la clasificación.