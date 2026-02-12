Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quagliata: «Si perdemos ante el Castellón, tampoco va a morir nadie»

«Vamos con la mentalidad de ganar, pero el campeonato es largo, tendríamos tiempo»

RAC

Giacomo Quagliata destila confianza en su equipo y rehuye etiquetar el partido ante el CD Castellón de final, aunque reconoce su importancia: «Sabemos que es un partido importante, un duelo directo, pero si perdemos, no se va a morir nadie. Tenemos tiempo, aunque vamos con la mentalidad de ganar. Pero si no lo hacemos, el campeonato es largo. No es una decisión final. Es tan importante como los otros partidos», razona quien considera que todos los partidos que le quedan al Deportivo hasta el final del campeonato hay que verlos como «finales», no solo uno.

«Tengo mucho respeto a la carrera de Escudero, contamos con buenísima relación». El italiano sabe que, con la recuperación del vallisoletano, tiene ahora competencia por el puesto, pero ese detalle no mina la relación de ambos, porque sabe de la trayectoria del ex del Sevilla. De momento, está el transalpino por delante y el veterano se está consolidando como una sólida opción de banquillo.

«Cuando jugamos los partidos en teoría más fáciles, era mejor ganar 3-0, pero yo prefiero llevarnos todos por 1-0 y conseguir el campeonato». Quagliata da valor a lo que está consiguiendo el equipo, más allá del juego, y considera fundamental esa unión de vestuario que percibe: «Hay señales fuertes, como cuando en el gol de Yeremay en el último minuto (en León) todos vamos a celebrar». n

