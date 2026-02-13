Alerta roja por viento el sábado que el Deportivo viaja a Castellón: AEMET advierte de "peligro extraordinario"

Castellón activará este sábado una alerta roja por viento que coincidirá con la llegada prevista del Deportivo a tierras valencianas. Según Agencia Estatal de Meteorología, será la jornada en la que el temporal alcance su punto álgido, con rachas de viento que podrían superar los 140 kilómetros por hora. La jornada pasada ya se suspendió un encuentro, el Ceuta-Córdoba, debido a que el equipo visitante no pudo garantizar el desplazamiento. De momento, el club coruñés continúa con su hoja de ruta, pendiente de lo que pueda suceder en las próximas horas y del avance del temporal.

La AEMET ha activado un aviso rojo debido a las "rachas de viento huracanadas en la provincia de Castellón". A través de sus redes sociales han tildado de "peligro extraordinario" por posibles caídas de ramas, árboles o cornisas. Aunque había previstas varias fiestas de carnavales, muchas localidades están ya cancelando sus actividades por el temporal.

De momento, el Deportivo no ha variado su plan de viaje, aunque el paso de las horas determinará si necesita o no modificar su ruta. Tampoco LaLiga se ha pronunciado sobre el encuentro, que se disputará el domingo a las 21.00. El club está atento a las distintas recomendaciones y medidas.

El delegado de la Comunitat Valenciana de Aemet, Jorge Tamayo, ha señalado que la zona afectada por este aviso rojo será, "sobre todo el interior de Castellón, donde se espera lo peor". De momento, para el sábado, quedan suspendidas todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos; así como todas las actividades deportivas al aire libre y de interior.

El domingo, la previsión actual en la AEMET es de alerta naranja por vientos.

Este mismo viernes Castellón ha tenido un nuevo episodio marcado por el predominio del poniente. Durante la jornada del viernes, el aviso amarillo afecta a buena parte del territorio, con rachas que ya pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas del interior y puntos expuestos. Mención especial a la zona de interior norte de la provincia donde está activa la alerta naranja.