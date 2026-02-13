Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo ya pierde una plaza y aspira a ser segundo

Ya está en marcha la vigésima sexta jornada de la Liga Hypermotion y, como siempre, hay mucho en juego. Todos los partidos son finales, como dijo Quagliata, y el Deportivo no juega únicamente en campo propio.

La suerte para el Deportivo la marcará ante todo ese duelo en Castalia, con un viaje accidentado. Si gana, el Deportivo acabará la jornada segundo y en ascenso directo. Si no logra el triunfo, ya se puede olvidar de las plazas de máximo honor y empiezan las cuentas. De entrada, el triunfo con remontada del Almería ante el Andorra (3-2) le ha hecho bajar de la tercera a la cuarta plaza. La recuperará solo ganando.

Noticias relacionadas

El Málaga

A diferencia de las últimas jornadas, los dos triunfos seguidos ante Cultural y Albacete hacen que esta semana no pueda caer de play off. Eso sí, hay otro equipo que le podría superar si el Dépor pierde. Es el Málaga, que juega el lunes ante la Real B. Necesitaría una derrota coruñesa y un triunfo propio para auparse a esa cuarta plaza y dejar al Dépor quinto.