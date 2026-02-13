Los delanteros titulares del Deportivo se quedan secos: no marcan desde noviembre

Era el minuto 43 del partido de la primera vuelta contra el Albacete en el Carlos Belmonte cuando Stoichkov, con el 0-0 todavía en el marcador, recibió un pase perfecto al espacio de Mario Soriano y batió con maestría a Diego Mariño. Fue el inicio de un triunfo en tierras manchegas que, sin saberlo, era la última de la racha inmaculada del mes de noviembre. Fue, también, la última ocasión en la que un delantero titular del Deportivo vio portería esta temporada. Con cambios por decisión técnica y por sanciones, Antonio Hidalgo no ha vuelto a dar con la tecla de un nueve que participe en el saludo inicial entre los dos equipos y estampe su firma en una diana.

El Dépor lleva 40 goles a favor en 25 jornadas. Solo once de ellos, una cuarta parte, los han marcado alguno de los tres delanteros (Mulattieri, Eddahchouri y Stoichkov). Y únicamente tres de esos tantos llegaron por parte del ariete al que Hidalgo le encomendó la titularidad.

La realidad se agravó en estos los últimos dos meses. El conjunto blanquiazul ha anotado nueve goles, ocho, si se excluye el gol en propia de Javi Villar en duelo ante el Albacete en Riazor en la última jornada. Yeremay comandó el apartado anotador con cuatro tantos, todos como titular indiscutible. En esa cuenta le acompañan Villares, con su chilena ante el Cádiz y su gol ante la UD Las Palmas, también saliendo en el once inicial de Hidalgo; y David Mella, que abrió la lata contra los gaditanos nada más iniciar el partido.

En esa cuenta no están los delanteros que ha elegido Hidalgo en los últimos nueve encuentros para ser la referencia del ataque desde el pitido inicial. Solo Mulattieri, que firmó el gol de la victoria en Almería (1-2) rompe la racha aciaga de los arietes en líneas generales. El italiano marcó, pero lo hizo entrando en la segunda parte.

Alternativas sin resultado

Lo ha intentado todo Antonio Hidalgo para dar con la tecla que permita a sus nueves desatascar el cañón. Stoichkov fue elegido ante el Castellón, un duelo en el que asistió a Yeremay para el 1-0 tras un buen robo en campo contrario, antes de la remontada de los olleruts. Sin embargo, el gaditano no ha vuelto a participar desde entonces en una diana. Poca pegada y mordiente en las ocasiones en las que se ganó la titularidad en solitario: ante Real Sociedad B, Cádiz y Las Palmas.

A Eddahchouri también le está costando. El neerlandés tampoco ve portería desde la visita al Belmonte, cuando salió en la segunda parte y anotó el 0-2 definitivo. El técnico le dio las llaves de la delantera en Andorra, pero respondió enviando fuera una ocasión a portería vacía en la primera parte que podría haber cambiado el rumbo de un encuentro que marchaba 0-0 y terminó en derrota.

Stoichkov se lamenta tras una ocasión ante Las Palmas. / Fernando Fernandez

El neerlandés tampoco mejoró ante el Almería, en un duelo en el que volvió a errar algunas oportunidades claras ante el portero, ni frente al Racing. Se perdió por sanción la visita a León y, en la última jornada, ante el Albacete, estuvo lejos de participar en el marcador. Se vio involucrado en una acción con dos manos, una de un jugador de cada equipo, en el área del Albacete, pero el colegiado sancionó la del delantero blanquiazul.

Hidalgo probó ante la Cultural la tercera vía, Samuele Mulattieri. El italiano tuvo alguna oportunidad de cara a portería en una alineación que compartió, también, con un Stoichkov acomodado como mediapunta. Ninguno resultó efectivo para resolver un encuentro que solo se zanjó con el penalti tardío de Yeremay.

Un problema recurrente

Aunque la racha dura ya dos meses, la falta de pegada de los delanteros titulares viene de lejos esta temporada. Antes de la visita a Albacete, Eddahchouri era el único que había logrado rendir desde el inicio. Marcó el 0-2 en la visita al Granada en la primera jornada y firmó un doblete en Riazor ante la Cultural Leonesa en la jornada 13.

Entre medias y desde entonces, el Deportivo ha encontrado un quiero y no puedo cada vez que mira a sus arietes de inicio en busca de un disparo certero para decantar el marcador. Una tarea pendiente de solución para un equipo que, pese a contentarse con generar las oportunidades, corre el riesgo de quedarse a medias en sus objetivos si los nueves no empiezan a cumplir con sus responsabilidades.