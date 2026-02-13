El Granada visitará Riazor el domingo 8 de marzo a las 21.00

El Deportivo recibirá al Granada en Riazor el próximo domingo 8 de marzo a las 21.00. Será el primer encuentro en casa en el próximo mes, después de la visita a Zubieta para medirse al filial de la Real Sociedad. El equipo blanquiazul se reencontrará con Mohamed Bouldini en la jornada 29 de Segunda División.

Antes, el equipo coruñés viajará a Castalia y recibirá al Eibar para concluir el mes de febrero. Actualmente, el cuadro nazarí es 15º clasificado con 29 puntos y ha logrado salir del descenso, aunque solo tiene dos puntos de margen con la 19ª posición. Lo próximo en clave blanquiazul, ya para el fin de semana del 15 de marzo, será la visita al Murube, ante una AD Ceuta que marcha en media tabla.

La última vez que el Granada visitó Riazor, en mayo de 2025, el conjunto rojiblanco se llevó el triunfo con un contundente 2-3 tras ir venciendo por 0-2 al descanso. El duelo acabó con la expulsión de IvánBarbero en los compases finales. Previamente, hay que remontarse a 2018 para ver al Dépor vencer en casa ante los nazarís. Entonces, también en Segunda, Quique González anotó un doblete en la jornada 6 de la campaña 18/19 que sirvió para ganar 2-1.