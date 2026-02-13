Hidalgo: "Queda demasiado para tildar al partido de final"

El Deportivo se enfrenta al Castellón este domingo (21.00, Castalia) y Antonio Hidalgo podrá contar con todos sus pupilos a disposición. Sin bajas, el técnico se encuentra ante la posibilidad de dar entrada a Riki Rodríguez por primera vez en el once titular, en un encuentro que será "muy importante" al tratarse de un rival directo que "lucha" por el mismo objetivo: llegar a Primera División.

Si en algún momento el Castellón fue una sorpresa, "seguro que ahora no es un tapado". Antonio Hidalgo centró su rueda de prensa previa en advertir sobre las amenazas de un "candidato por derecho propio". La escuadra dirigida por Pablo Hernández es segunda, y llega tras cinco partidos sin encajar ningún gol. "Tienen una solidez muy grande. Encajan poquísimo y marcan mucho, que es de lo que va el fútbol", explica el entrenador de Canovelles. Tiene "claro" como "hacerles daño" y también como "minimizar su arsenal".

Antonio Hidalgo, no obstante, cree que no será un partido definitivo para el ascenso directo. Con 17 jornadas por delante, y varios meses de competición para cerrar el curso, "queda demasiado para tildar eso de final". El entrenador blanquiazul cree que el Deportivo tendrá posibilidad de "hacerles daño a través del baón y a través de esos espacios a la espalda". Explica, además, que será un encuentro "para estar concentrados, no ahorrar esfuerzos, y competir al límite".

"Creemos mucho en nuestras posibilidades", incidió Hidalgo, quien no valora la posibilidad de ir a buscar algo que no sea la victoria: "Siempre vamos con la voluntad de traernos los tres puntos. Son preguntas que uno puede hacerse el el 95. Tenemos que estar ajustados sin balón, pero también con balón. Tenemos que ser pulcros con los inicios. Siempre con la intención de ir a por los tres puntos".

El centro del campo del Deportivo

El entrenador blanquiazul valora la posibilidad de incluír a Riki Rodríguez en el once titular. "Esa sugerencia me la hizo un aficionado ayer por la calle", bromeó el técnico, quien entiende y ve "normal" la expectación de la afición con el centrocampista asturiano. "Es un jugador de talento, nos da diferentes opciones de lo que podíamos tener. Ha venido con una actitud muy buena y veremos qué decidimos".

Su entrada, tarde o temprano, afectará al ecosistema global del equipo. Un jugador que puede modificar sus comportamientos y alturas es Mario Soriano, aunque Hidalgo cree que "ha dejado de ser un mediapunta al uso" y se está convirtiendo en un jugador "más asociativo". "Ha evolucionado y va a evolucionar muchísimo más. Tiene algo fundamental en el fútbol de hoy en día: piernas y trabajo, que es fundamental. Tiene un talento descomunal. Lo podemos utilizar,de 8, de mediapunta. Seguramente de mediapunta tenemos que incidir en esa llegada", expresa sobre el centrocampista madrileño, quien se ha convertido en el eje del jeugo del Deportivo.

Mientras Hidalgo espera a que Riki se adapte, Luismi ha dado un paso hacia dentro en su juego tanto en la segunda parte de León, como en el duelo ante el Alabcete. Ahí, considera, el gaditano "sabe leer el último pase" y "se asocia bien con los jugadores de alrededor".

Lucas Noubi y el reparto del gol

Antonio Hidalgo también valoró la adaptación y evolución de Lucas Noubi, quien se ha afianzado en el centro de la defensa: "Ha tenido un periodo de adaptación y está entrando en el once. Tiene un potencial enorme, pero hay que seguir empujándole. También insistiendo en la concentración, insistimos mucho, si son capaces de mantener ese nivel de concentración luego resalta el talento.".

El técnico blanquiazul valora la aportación ofensiva de sus delanteros. A falta de puntería, cree que hay que valorar el global del trabajo, y no solo el aspecto de la finalización: "Seguramente no es tan sencillo como decir que cuando entre una entrarán todas. Es una cuestión de cuánta gente acompaña al delantero. Les pedimos un desgaste físico grande. Cuánta gente está cerca, cómo queremos cargar el área… tenemos que mirar esas situaciones también donde nuestros mejores jugadores rinden mejor. Dónde tienen más desgaste para defender. En el equilibrio está la virtud. Es algo que le doy vueltas, a cómo podemos acompañar a nuestros delanteros".