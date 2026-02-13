Manuel Pablo, "preocupado" por el césped del Marino-Fabril: "Es difícil para el fútbol y con peligrosidad"

El Fabril visita este domingo (17.00) al Marino de Luanco y Manuel Pablo está muy preocupado por el estado del césped. Debido a la situación meteorológica, cree que estará "casi impracticable". Será un encuentro diferente a lo habitual, de duelos, lances, juego directo y poco fútbol raso. El equipo blanquiazul es líder de la competición y no se puede permitir pinchazos.

"Tiene jugadores veteranos, que tienen calidad. Me preocupa mucho más el terreno de juego, tanto para ellos como para nosotros. Ellos intentan jugar cuando han ido a otros campos. Allí va a ser complicado darle continuidad al balón", explicó Manuel Pablo en la rueda de prensa previa al encuentro. El entrenador del filial cree que se encontrarán un terreno muy complicado: "Los últimos dos partidos, ya desde la primera parte muy embarrado. Es difícil para la práctica del fútbol y encima con peligrosidad. El terreno está bastante mal. Tenemos que adaptarnos, es una situación extraordinaria".

Manuel Pablo reconoce que han intentado practicar "cosas distintas" a lo largo de la semana para prepararse de cara a un encuentro en que intentarán que " no sea todo fútbol directo", aunque "dar pases se complicará".

La formación, por delante de los resultados

El entrenador canario explicó que, aunque se acercan al tramo decisivo de la temporada, para él sigue siendo prioritaria la formación y el estilo, por encima de alcanzar resultados a toda costa: "para mí sigue siendo importante el cómo consigues las cosas, cómo trabajas. En el día a día. Y sobre todo cómo formas a los jugadores. Ganar y que haya malos comportamientos, o dejadez, no me vale. Y eso no lo voy a permitir. Y eso lo tenemos todos claro. Tanto en la cantera como en la base".

Cree Manuel Pablo que el resultado llega "a través de cómo quieres jugar, y cómo intentas formar". "No estoy obsesionado con ganar, con quedar primero. He trabajado con buscar un juego que se acerca más al fútbol profesional. La competición es una gran parte de la formación, pero no es lo único. Están más obsesionados los jugadores con el ascenso que yo", añade.

Los éxitos de la base del Deportivo

Esta semana, el equipo juvenil logró pasar a la Final 4 de la Copa del Rey. Un éxito más para la cantera blanquiazul, que lleva varias temporadas con continuidad en sus categorías inferiores. "Creo que desde que se ganó la copa de Campeones la base ha dado un salto, se lo ha creído. Antes había situaciones de ganar campeonatos, pero ahora es más constante y ha servido para dar visibilidad a lo que se está haciendo", explica sobre el trabajo en la cantera.

La dificultad, ahora, radica en compaginar en el primer equipo la apuesta por la base con la necesidad de llegar a Primera División: "La puerta es la forma de tirarla, con esa constancia. Pero también entiendo que hay una necesidad muy grande. El objetivo de querer estar en Primera División que a veces cuesta esa paciencia que necesitan esos jugadores. Y estamos siempre en esa balanza donde es difícil saber a qué lado ir. El trabajo se está haciendo, los mimbres los tenemos, y esperemos que puedan aparecer esos jugadores que ya están apareciendo".