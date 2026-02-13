Massimo Benassi: «En noviembre Patrimonio autorizó el proyecto de la Torre de Marathón»

¿Cuándo se inaugurará el Museo?

Está cerquita, esperamos que sea muy pronto, tuvimos una visita de Urbanismo y esperamos que el informe sea favorable.

¿Por ustedes podrían abrir mañana?

Correcto, así es.

¿Avanzaron en el proyecto que tienen para rehabilitar la Torre de Marathón con un ascensor?

Desde noviembre Patrimonio (Xunta de Galicia) ha autorizado el proyecto de la Torre y desde noviembre el Concello tiene toda la documentación para autorizar la reforma de la Torre y estamos a la espera. El proyecto y la autorización están todo ok.

¿Más proyectos para Riazor?

Es la primera vez en la historia que el club va a tener un museo propio, el único deportivo que va a tener el título oficial de museo. Lo que sí impacta 100% en el límite salarial son los ingresos comerciales o eventos. Tenemos la intención de mejorar esa área.

"¿Adecuar el nombre del Deportivo al topónimo? Hubo una encuesta, no somos ajenos, se está analizando... El 120 aniversario va a tener muchísimos eventos"

¿Alguna información sobre el proyecto de reforma del estadio para el Mundial 2030?

Seguimos sin tener información. Es algo que, al final, no depende de nosotros. Se habla del Mundial y se habla del estadio y lo que evalúa FIFA es una candidatura de ciudad, donde no tenemos nada que ver con el transporte, los aeropuertos...

Más allá del proyecto del Mundial. ¿Ven reconducible la relación con el Concello?

Por supuesto. En ningún momento nos negamos al diálogo, el respeto institucional siempre va a ser va a ser máximo. Es fundamental tener unión, no sólo con el deportivismo, sino con todas las instituciones.

¿Van a adecuar el nombre del club al topónimo?

Se lanzó una encuesta al deportivismo y los diferentes departamentos del club, como se analizan otros proyectos, también se está analizando esto. El 20 aniversario va a tener muchísimos eventos, historias y situaciones, donde vamos a ver todo el trabajo que se ha estado haciendo durante los últimos años. No somo ajenos a absolutamente nada.

¿Es una posibilidad que está encima de la mesa?

Correcto.

Hace unos días hubo una reunión de peñistas con el club por la animación en las previas. ¿Qué conclusiones sacaron?

Somos receptivos, yo en primera persona no estoy en esas reuniones, hay personas en el club que se encargan de eso. Hay errores que se cometen, que se asumen, yo en primera persona. Los departamentos involucrados se sentaron, analizaron, siguen analizando, trabajando, se equivocan, se van a seguir equivocando, es parte de lo que debemos hacer: escuchar, trabajar, corregir y seguir mejorando lo que es el club.