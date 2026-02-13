Pablo Hernández advierte sobre las virtudes del Deportivo: «Con espacios son muy poderosos»

Pablo Hernández, entrenador del Castellón, cree que el del domingo será «un partido bonito» de esos en los que «a todos» les «gustaría estar en el verde». Solamente serán «tres puntos» entre orelluts y blanquiazules, aunque ya empieza a tener sabor de final al tratarse de un duelo directo entre dos aspirantes al ascenso directo. «Espero un encuentro muy disputado. Nos toca hacer un buen partido». El Deportivo, pendiente del viaje por el temporal que azota la región.

El técnico del Castellón advierte sobre las fortalezas del Deportivo. Un equipo que «con espacios son muy poderosos y desequilibrantes». Espera repetir el plan llevado a cabo en Riazor: «En su campo logramos minimizar esas acciones, aunque seguro que habrá algunas donde nos toque sufrir porque son muy buenos».

Pablo Hernández quiso rebajar importancia al duelo porque «todos valen lo mismo» y son «tres puntos en juego». Quedan 16 jornadas para el final del campeonato y el entrenador orellut se centra solo en lo propio: «Lo que me preocupa es el próximo partido, que no perdamos nuestra identidad y que el equipo compita como está compitiendo, porque eso nos acerca mucho a ganar, y luego el fútbol dirá».

Hernández cree que Castalia será decisivo: «Para nosotros es muy importante la afición. La racha que llevamos (siete victorias seguidas en casa) no es casualidad, es también gracias a ellos».