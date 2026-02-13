El Sevilla, nuevo reto para medir la evolución del Dépor Abanca

El Dépor Abanca afronta este sábado (16.00, DAZN) la visita del Sevilla a Riazor. El conjunto hispalense llega en racha tras golear al Athletic Club, mientras que las de Fran Alonso también lograron su mejor resultado frente al Madrid CFF. «Es el mejor momento, el de más dominio», reflexionó Fran Alonso en la previa del duelo.

Riazor se pone la máscara de fútbol para acoger la 20ª jornada de la Liga F. El Dépor ha logrado estabilizarse en la competición y, con 11 puntos de ventaja sobre el descenso, se centra en dar continuidad a sus buenas sensaciones a una evidente mejoría en el juego que también se ha trasladado a los resultados.

Millene Cabral, intervenida esta semana, es, junto a Henar, la única baja del equipo. La asturiana, además, ha empezado a hacer trabajo de campo y poco a poco se acerca a su recuperación. El resto estarán a disposición de Fran Alonso, a la espera de que Tholakele Magaia llegue a A Coruña. La sudafricana podría incorporarse, en principio, la próxima semana, tras una quincena de espera.

Tras vencer con contundencia al DUX y al Madrid CFF; y competir de tú a tú ante el Real Madrid en Riazor, el equipo blanquiazul quiere volver a darle una alegría a su parroquia, que no ve un triunfo desde el 2-0 ante el Granada en diciembre. Entre medias, el Costa Adeje sacó un empate en el que el equipo de Fran Alonso mereció más. «Vernos en una posición de cuatro partidos con el equipo que marca el descenso nos da tranquilidad, nos permite asumir más riesgos, apretar más alto», expresa el técnico sobre su equipo. Ahora se siente «más identificado» con el modelo, tras un cambio de sistema (al 4-3-3) y de idea (más ofensiva) que ha venido acompañada de resultados.

Sin presión, el Deportivo Abanca ha desplegado sus alas y es momento ahora de darle continuidad a la buena dinámica que atraviesa el equipo y seguir creciendo.

Los aprendizajes del Deportivo en la ida

«Necesitamos no solo tener el control, el partido en Sevilla fue una lección porque tuvimos control, pero ellas tuvieron una gran pegada», expresa Alonso sobre el partido que espera ante el conjunto hispalense, sexto clasificado con 30 puntos, una decena más que el Deportivo. «Están muy bien de forma y es un equipo muy peligroso. Tenemos que intentar tener el control y tener esa contundencia que no mostramos ante el Madrid y que nos ha costado algún punto. El partido pasa por esos niveles de concentración», añade sobre el duelo.

No se esperan cambios en un once titular muy asentado en las últimas jornadas, que ha encontrado en la velocidad de Lucía Rivas, la calidad de Ainhoa Marín, y la energía de Espe Pizarro el arsenal ideal para atacar y anotar. En frente, las exdeportivistas Esther Sullastres e Iris Arnaiz para intentar impedirlo.