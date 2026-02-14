Adrián Guerrero se sale con un golazo y Martín Ochoa se estrena: la jornada de los cedidos del Deportivo

Adrián Guerrero brilló en la victoria del Ourense por 3-1 ante el Mérida, que contó también, con fortuna, con un tanto de Martín Ochoa para finiquitar el encuentro en el tramo final. En una jornada de disfrute en O Couto, no tuvieron la misma suerte Diego Gómez, Rubén López y Luisao con un Pontevedra que cayó derrotado ante el Cacereño (1-0), con participación titular del extremo y minutos para el centrocampista.

Ganó el Ourense CF, en el que sigue brillando Adrián Guerrero. El extremo derecho se salió en el triunfo de su equipo y protagonizó, antes de marcar, una de las jugadas polémicas de la jornada tras ser derribado en el interior del área en un claro empujón no señalado. Pese a que el equipo ourensano pidió la revisión de la acción, el colegiado se mantuvo firme en su decisión.

No le perdió la cara al partido Guerrero, que minutos después atravesó toda la defensa rival para anotar el primer tanto del partido. El diestro dribló a varios rivales y, rodeado de piernas, sacó un disparo perfecto que supone su segunda diana esta temporada. Añade, además, tres asistencias a sus cifras particulares.

El Ourense terminó ganando por 3-1 y Martín Ochoa participó en el tercer tanto. El riojano tuvo fortuna, pero de momento el gol ha subido a su cuenta individual, y es el primero con la camiseta azul. Tras un golpeo a portería de César Moreno, el ariete, en un intento de apartarse, toca y desvía la pelota, provocando que llegue a entrar.

El Pontevedra cae con Diego Gómez de titular

La jornada no fue positiva para todos los cedidos del equipo coruñés. En Cáceres, el Pontevedra cayó derrotado con Diego Gómez de titular. Álvaro Pérez marcó en propia el único tanto del duelo. En la segunda mitad entró al campo Rubén López, quien ha jugado ya dos partidos, ambos desde el banquillo, con los de Rubén Domínguez. Luisao Macías también entró como suplente. El Cacereño rompe así una racha de siete partidos sin conocer la derrota de los granates.

Este domingo jugará el Cartagena de Kevin Sánchez ante el Marbella. Los cartageneros llevan cinco jornadas sin ganar.

Los cedidos del Deportivo en Segunda División

La Cultural de Luis Chacón empató (0-0) ante el Real Zaragoza en un duelo directo en la zona baja que no soluciona nada para ninguna de las dos escuadras. El equipo leonés continúa en la zona de descenso, con 26 puntos, a dos de la salvación, que actualmente la marcan con 28 la Real Sociedad y el Valladolid. En esta pelea está un Granada que jugará el domingo a las 21.00 ante, precisamente, los pucelanos. Mohamed Bouldini es suplente.

El viernes, además, cayó el Andorra de Álex Petxarroman por 3-2. El lateral diestro no participa en un partido de liga desde la jornada 14.