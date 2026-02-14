Segunda División
Castellón - Deportivo, Horario y dónde ver en TV y online la jornada 26 de LaLiga Hypermotion
Duelo de Segunda División en Castalia
El Deportivo busca asaltar la segunda plaza este fin de semana en un Castalia repleto. Será una final anticipada entre dos contendientes al ascenso a Primera División. Antonio Hidalgo espera ver la versión más completa de su escuadra, mienrtas que Pablo Hernández quiere dar continuidad a la racha de su equipo. Se espera espectáculo entre dos equipos que se conocen bien y siempre dejan un buen carrusel de goles.
Podría haber cambios en el once titular de Antonio Hidalgo, que tiene varias dudas en su equipo inicial y podría dar entrada a Samuele Mulattieri, Diego Villares o incluso Riki Rodríguez, quien ya debutó la jornada pasada ante el Albacete, su exequipo. Dependerá del planteamiento del técnico y el partido que aguarde.
La escuadra dirigida por Pablo Hernández es segunda, y llega tras cinco partidos sin encajar ningún gol. "Tienen una solidez muy grande. Encajan poquísimo y marcan mucho, que es de lo que va el fútbol", explica el entrenador de Canovelles. Tiene "claro" como "hacerles daño" y también como "minimizar su arsenal".
Horario del partido entre el RC Deportivo y el Castellón
El equipo coruñés llega al encuentro de Castalia tras un triunfo agónico frente al Albacete, que le situó en la tercera plaza. No obstante, tras la victoria del Almería, ha cedido un escalón. Tendrá la oprtunidad, si gana, de asaltar la segunda posición.
En esta ocasión, el duelo ante el Castellón fuera de casa será el domingo 15 de febrero a las 21.00 horas.
Dónde ver en TV el partido entre el CD Castellón y el RC Deportivo
El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Albacete será transmitido en los canales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.
