CD Castellón - RC Deportivo: Este es el posible once del Deportivo ante el Castellón

El Deportivo acude a la jornada 26 de Segunda División con varias dudas en su once titular. Antonio Hidalgo tendrá a todos los jugadores a su disposición, y afronta uno de los encuentros más importantes del campeonato. Los blanquiazules buscan asaltar la segunda posición del campeonato y, de ganar, volvería a la zona de ascenso directo. El encuentro arrancará el domingo a las 21.00. En frente, el equipo de Pablo Hernández, la escuadra más en forma de la competición.

El duelo entre blanquiazules y orelluts ya se ha convertido en un clásico del espectáculo, aunque ambas entidades comparten historia, patrimonio e incluso algunas anécdotas pasadas. Será una historia nueva para un Deportivo que se encomienda a Yeremay Hernández, máximo anotador con 10 dianas. El canario ha producido 17 goles, lo que supone un 45% de los marcados este curso por el equipo.

Las dudas, en ataque y en el medio

Antonio Hidalgo ha apostado con fuerza por una defensa inamovible. Tarde o temprano tendrá que dar cabida también a Ximo Navarro, pero de momento al de Guadahortuna le toca esperar su turno en el banquillo. Con Álvaro Ferllo bajo palos, que buscará su segunda portería a cero, serán Altimira, Quagliata, Loureiro y Lucas Noubi los que protejan el área blanquiazul.

Es a partir del centro del campo donde entran las posibles dudas para el equipo titular. Riki Rodríguez aguarda su turno tras haber debutado el pasado fin de semana. Aunque Hidalgo podría repetir el plan de partido del duelo ante el Racing de Santander e incorporar a Diego Villares al centro del campo, en un rol presionante, dejando las tareas de elaboración para Mario Soriano.

"Ha dejado de ser un mediapunta al uso", expresó en la previa Hidalgo sobre Mario Soriano, quien se está convirtiendo en un jugador "más asociativo". "Ha evolucionado y va a evolucionar muchísimo más. Tiene algo fundamental en el fútbol de hoy en día: piernas y trabajo, que es fundamental. Tiene un talento descomunal. Lo podemos utilizar,de 8, de mediapunta. Seguramente de mediapunta tenemos que incidir en esa llegada", expresa sobre el centrocampista madrileño, quien se ha convertido en el eje del juego del Deportivo.

Otra duda pasa por la banda derecha, en la que partió Mella de inicio ante el Albacete. Si Hidalgo incorpora a un centrocampista más, renunciado así a la figura de Luismi Cruz como mediapunta, volvería el debate en el extremo, donde el canterano blanquiazul puede aportar más trabajo defensivo para ayudar a Altimira.

Riki Rodríguez se prepara para su primera titularidad / RCD

Mulattieri aguarda su turno

Como viene siendo habitual, la delantera es una parcela en la que ningún atacante se ha consolidado como el 9 titular. Stoichkov regresa tras ser baja por unas molestias físicas y Samuele Mulattieri podría partir de inicio para aportar ese juego de espaldas que permite al equipo salir en largo. Ninguno de los tres arietes atraviesa un buen momento goleador, aunque el transalpino logró romper su sequía ante el Almería y aguarda su turno para ser de la partida.

En el Castellón regresan tras sanción Jeremy Mellot y Brignani. Pablo Hernández podría hacer cambios en el once respecto al que sacó ante el Valladolid, dando entrada a Pablo Santiago y a Álex Calatrava.

Posibles onces titulares

Deportivo: Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay; y Mulattieri.

Noticias relacionadas

Castellón: Matthys; Mellot, Alberto Jiménez, Sienra, Alcázar; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Calatrava, Cipenga; y Camara.