El Deportivo mantiene su plan de viajar a primera hora de la tarde a Castellón, pero baraja escenarios alternativos

El Deportivo le comunicó a la Federación su preocupación por tener que desplazarse a Castellón, cuando este sábado hay declarada una alerta roja por vientos en la zona, pero nada ha cambiado en los planes de la competición, el partido se jugará este domingo a las 21.00 horas y el club coruñés mantiene su plan de viaje.

El Deportivo, si no hay un viraje de última hora que no se espera, emprenderá viaje a primera hora de la tarde a Castellón tras el.entrenamiento matinal, con su plan incial: vuelo directo en chárter a la ciudad donde se disputa el partido. La idea es que el equipo esté en su hotel de concentración para cenar, en torno a las 20.30 horas, con casi un día entero de margen respecto a la hora de inicio del duelo.

Eso sí, el club trabaja en planes alternativos por si tuviese que matizar su plan de viaje, ya fuese en lo referente al aeropuerto de destino o al cronograma del desplazamiento.

Suspendido el partido del filial

La alerta roja por fuertes vientos en la provincia de Castellón ha conllevado la suspensión de todos los partidos del fútbol base de este sábado a nivel autonómico. Además, el partido que debía Castellón B y Barcelona Atlètic iban a jugar, en encuentro correspondiente al campeonato de Liga de Segunda RFEF, en las instalaciones de Gaetà Huguet, en la capital de la Plana. Pero el encuentro, que estaba fijado para el sábado las 16.00 horas, se ha aplazado por la alerta por vientos huracanados. Como el Barça tiene un partido entre semana, no ha podido moverse al domingo, así que la nueva fecha se conocerá más adelante.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha decretado la suspensión de todas las actividades deportivas al aire libre y de interior para este sábado.