El día que el Deportivo ganó al Castellón sin bajarse del autobús: "No habrá Chacho, sino chasco"

"Este fin de semana no habrá Chacho, sino chasco". El Deportivo aguarda una grandísima batalla este domingo ante el Castellón, el equipo más en forma de Segunda División, pero no siempre encontró la misma resistencia en sus visitas a los diferentes feudos blanquinegros. De hecho, hubo una ocasión en la que ganó sin bajarse del autobús. No era por el respeto que infundía ni por la reverencia que generaba y que acuñó aquella frase de Helenio Herrera, pero sí por el Castellón-Oviedo que en 1933 levantó ampollas en La Plana y que desembocó en la incomparecencia en el duelo entre ambos en la Segunda División de la temporada 1932-33. Ni tuvo que viajar el equipo que entonces entrenaba Félix Gila y los dos puntos fueron al bolsillo coruñés sin sudar. De ahí, la decepción recogida en forma de juego de palabras en la prensa mediterránea ante la ausencia del prodigioso jugador coruñés.

Todo empezó a originarse un 29 de enero de 1933 en un duelo que acabaría perdiendo el Castellón ante el Oviedo de Lángara por 0-2. El duelo fue extremadamente brusco y en el minuto 70 se convirtió en insostenible. Bajaron aficionados a encararse con el colegiado al campo, muchos golpes, vallas caídas y tensión desbordada, según las crónicas de la época. El colegiado decidió que así no seguía y hasta apareció la Guardia Civil. La Federación Valenciana le impuso al Castellón el cierre de Sequiol, su campo, durante tres meses y la obligación de jugar en el campo más cercano que estuviese habilitado para acoger un duelo y no era otro que Mestalla. Al equipo blanquinegro no le había ninguna gracia y, además, suponía una carga económica inasumible para un club que contaba cada peseta. Fue a algunos duelos y a partir del choque ante el Deportivo, del 5 de marzo de 1933, dijo basta. Incompareció en la competición y fue descalificado. Las penurias se sumaron a la deriva deportiva y el Castellón desapareció como entidad poco después, posteriormente se refundó y acabó recuperando su denominación original.

El Dépor de entonces

El Dépor tuvo la confirmación en los días previos que ni tendría que viajar. Era un equipo en el que, además del mundialista Chacho, lucían exponentes como Diz, que posteriormente jugaría en el Madrid; Fernando Fariña, que inspiraría la famosa caricatura de Castelao; el acubanado Pepe Torres; guardianes como Rodrigo; referentes como Triana o León; e incluso Bebel, uno de los hermanos de la lejía asesinados en el inicio de la Guerra Civil. Al Castellón lo entrenaba Andrés Balsa, ex boxeador-luchador con una vieja de película, que se había sentado por primera vez en un banquillo en A Coruña y en el viejo parque de Riazor.