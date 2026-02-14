Casi no hay billetes para un Castalia que apunta hoy al lleno en el Castellón-Deportivo

El gran momento que vive el Castellón, las emociones fuertes que siempre deparan los enfrentamientos ante el Deportivo en los últimos años y la indudable implicación de la grada orellut con su equipo bastan como ingredientes para un enfrentamiento en el que se medirán el segundo y el cuarto clasificado en la tabla de Segunda y que apunta a mostrar un panorama inmejorable de las gradas de Castalia.

Quedan unas 200 entradas a la venta en las taquillas blanquinegras, con la cifra cambiante por la liberación de asientos por parte de los abonados del Castellón, un sistema que también utiliza el Deportivo en todos sus encuentros. En la previa, el Fondo 1922 exhibirá un tifo en Gol Sur, y desde el club se solicita desde el Castellón que la afición local acuda con antelación para animar desde el calentamiento.

200 deportivistas

El Castellón envió a A Coruña 550 entradas, de las que 330 fueron puestas a disposición de los socios y 220 fueron la Federación de Peñas, en virtud del acuerdo que tiene con el club coruñés. Fueron colocadas unas 200 entre los seguidores blanquiazules.