Miramar, prueba para la resiliencia del Fabril

El Fabril defiende su liderato este domingo a las 17.00 (TV Football Club) en Miramar, con preocupación por el estado del campo, pero la certeza de que ganar se empieza a convertir en una obligación jornada a jornada. El Oviedo Vetusta cumplió ante el Atlético Astorga y ha arrebatado temporalmente la primera plaza al filial blanquiazul. El equipo dirigido por Manuel Pablo tendrá que adaptarse a un césped que estará en malas condiciones. No será el día de arriesgar y jugar por abajo, sino de los duelos y lances a todo el campo.

El filial coruñés llega avisado de lo que se va a encontrar en una «situación extraordinaria» que también perjudica al equipo asturiano, plagado de veteranos que conocen bien la competición, como el exsportinguista Lora. «Los últimos dos partidos ha estado, ya desde la primera parte, muy embarrado. Es difícil para la práctica del fútbol y encima con peligrosidad. El terreno está bastante mal», expresó Manuel Pablo en la previa del encuentro sobre el césped que aguardan.

Sin bajas de importancia

La buena salud del elenco del primer equipo, donde Hidalgo cuenta con todos en su viaje a Castellón, permitirá a Manuel Pablo contar con todos sus jugadores a disposición, como informa el club, a excepción de Malick y Damián Canedo, ambos lesionados. Se espera, por tanto, que Bil Nsongo recupere la titularidad y aproveche su capacidad física para acercar al equipo de manera más directa al área. No obstante, el técnico canario ya advirtió que quiere jugar lo máximo posible por abajo y no convertir el encuentro en un intercambio continuo de balones largos.

El Marino, por su parte, llega a la cita en zona media, con 28 puntos en 10ª posición. Suman dos victorias y dos empates de forma consecutiva. Precisamente, ambos triunfos fuera de casa. Miguel Leyva, con cinco goles, es la referencia ofensiva azulona.