2-0 | Dos chispazos dejan frito al Deportivo

Un latigazo Camara en un abrir y cerrar de ojos y un misil de Calatrava cuando más se mascaba el empate dejó al Deportivo sin premio alguno en su visita al Castellón (2-0). Los blanquiazules cuajaron un partido muy serio en Castalia. Fuertes en defensa, capaces de encarar de tú a tú a un rival que aceptó el duelo de agallas y un intercambio a tumba abierta. Aunque los de Antonio Hidalgo tuvieron quijada para encajar el primer golpe, la respuesta careció de contundencia por parte de una delantera que no disipa sus nubarrones. Derrota ante un rival directo que escala al liderato y se lleva con mucha holgura el goal average particular.

Con Riki controlando los hilos del centro del campo desde el pitido inicial y asociándose con Mario Soriano, el Dépor salió al césped de Castalia sin miedo a un Castellón al que miró a los ojos. Ambos equipos asumieron el riesgo de exponerse ante el contrario. Así lo evidenció el primer intercambio de ocasiones. Yeremay peleó un centro rechazado de Quagliata, puso un pase atrás sobre la línea de fondo y solo Sienra, a ras de suelo, evitó que Mella anotase el 0-1. En el contragolpe, Altimira también sacó por bajo la réplica de los olleruts. No perdonaron dos veces los blanquinegros. Camara se perfiló en la frontal y se sacó un potente latigazo a baja altura ajustado al palo, al que no llegó Ferllo (1-0).

No cesó el zafarrancho de combate. El Castellón mantuvo su peligro constante al contragolpe mientras el Dépor, obligado a encajar el golpe y volver a levantarse, tardó en encontrar el golpe que rompiese la guardia rival. Los blanquiazules se llevaron otro susto, como un balón filtrado de Gerenabarrena para Suero que acabó en las manos de Ferllo tras un mal recorte. Buscaron superar líneas por arriba, pero a Yeremay lo ataron bien en corto y a Eddahchouri no le salió ningún control en ventaja ante Sienra.

La banda derecha de Mella se convirtió en el principal motivo para creer en el empate. Primero recibió un pase de Soriano en el área que Alcázar taponó y envió a córner. Poco antes del descanso, protagonizó una galopada heroica y puso un pase perfecto a Yeremay, pero el tiro del canario murió al pegar en un jugador blanquinegro. El Dépor acabó el primer acto frustrado por la zaga rival y consciente de que las intervenciones de Lucas Noubi evitaron algún que otro disgusto.

Segunda parte

Las fuerzas se mantuvieron parejas, pero el Dépor puso de su parte para tratar de firmar las tablas en los primeros minutos del segundo tiempo. Eddahchouri puso más empeño en presionar sin demasiado premio a Matthys que en aprovechar los balones que le llegaron en posición de remate. Mella filtró un pase de maravilla tras llegar a toda velocidad al área, pero se le quedó atrás al neerlandés. Poco después, cabeceó muy flojo un envío anticipado de Altimira, sin ningún riesgo para el meta del Castellón.

Frente a la pólvora caducada de los coruñeses, los olleruts sacaron petróleo de la nada, con otro chispazo que echó por tierra las esperanzas herculinas. Calatrava se sacó de la chistera un misilazo desde fuera del área y superó a Ferllo con asombro para establecer el 2-0.

Agitó la coctelera Hidalgo con Mulattieri y Luismi al rescate y dobló la apuesta poco después con Stoichkov como reemplazo de Quagliata. El guion obligó al Dépor a correr riesgos y eso casi lo aprovecha el Castellón con varias aproximaciones de Camara y compañía.

Por contra, solo Mella pareció cargar la pólvora contra la portería de Matthys. Puso un envío que Mulattieri no logró bajar y, sobre la hora, remató un saque de esquina a las manos del portero. Se marchó de vacío un Dépor que, pese a plantar cara, quedó petrificado en Castalia.